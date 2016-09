© Colourbox.de Tageslicht ist gefragt: Die neue Verordnung setzt auf Fenster am Arbeitsplatz

Neue Arbeitsstättenverordnung vor der Abstimmung

BERLIN. Wer arbeitet, braucht an diesem Ort auch ein Tageslichtfester. Das ist ein Kern des überarbeiteten Entwurfs der neuen Arbeitsstättenverordnung, über die der Bundesrat am kommenden Freitag entscheiden soll. Lager in den Betrieben und andere Orte, an denen sich Beschäftigte nur wenige Minuten aufhalten, sollen aber nun doch nicht, wie ursprünglich geplant, zu Arbeitsplätzen definiert werden. Auf diesen Kompromiss haben sich Bundesarbeitsministerium und Bundeskanzleramt geeinigt, was der DEHOGA

als wichtigen Erfolg seiner Verbandsarbeit wertet.

Auch wurde in dem überarbeiteten Entwurf die Erfordernis von Tageslicht bzw. Sichtverbindung nach außen wird gegenüber dem Ursprungsentwurf deutlich eingeschränkt, wie der DEHOGA auf Anfrage der AHGZ weiter mitteilt. So soll nun in den Arbeitsräumen „möglichst“ ausreichend Tageslicht vorhanden sein. Vollständig ausgenommen werden Arbeitsräume, in denen bautechnische Gründe Tageslicht oder eine Sichtverbindung nach außen nicht zulassen. Ausgenommen werden auch Räume in Bahnhöfen oder Flughafenhallen. Für Kantinen wurde die ausdrückliche Muss-Vorgabe, über ausreichend Tageslicht zu verfügen, dahingehend abgeschwächt, dass Kantinen nur noch „möglichst“ ausreichend Tageslicht haben „sollen“. Für bereits bestehende Arbeitsräume gelte ein befristeter Bestandsschutz bis zum Zeitpunkt wesentlicher Erweiterungen oder Umbauten.

Dennoch übt der DEHOGA an der verbliebenen Tageslichterfordernis und dem nicht unbefristeten Bestandsschutz deutliche Kritik. „Unserer Einschätzung nach wird dieses Erfordernis bei Neu- und Umbauten insbesondere innen liegender Küchen, die in Gastronomie und Hotellerie sehr verbreitet sind, Schwierigkeiten bereiten“, teilt der Verband weiter mit. „Wir befürchten, dass hier ein Einfallstor liegt, dass Bau- und Arbeitsschutzbehörden erheblich höhere Anforderungen an bauliche Maßnahmen stellen. Dies ist geeignet, Baumaßnahmen erheblich zu verteuern und Investitionen in Neu- und insbesondere Umbauten zu bremsen.“ red/rk