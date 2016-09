© Elternstolz Überzeugt von den Vorteilen: Hanna-Elisa Feneberg absolviert nach dem Studium noch eine Ausbildung.Ihr Vater Peter ist stolz auf sie.

Der Traum vom eigenen Gästehaus

OBERSTDORF/OFTERSCHWANG. Nach einem erfolgreichen Studium standen Hanna-Elisa Feneberg viele Berufswege offen. Sie entschied sich für eine Ausbildung zur Hotelfachfrau im Sonnenalp Resort in Ofterschwang, weil sie später einmal das Gästehaus ihres Vaters Peter Feneberg übernehmen möchte. Um die Vorteile einer Berufsausbildung zu verdeutlichen, sind die Beiden nun Botschafter der Kampagne „Elternstolz“ des Bayerischen Wirtschaftsministeriums, der Industrie- und Handelskammern in Bayern (BIHK) sowie der Arbeitsgemeinschaft der bayerischen Handwerkskammern (HWK) geworden.

Nach einem erfolgreichen Studium noch eine Ausbildung zu beginnen, ist ungewöhnlich. Und gleichzeitig ein guter Hinweis darauf, dass sich jemand sehr bewusst für einen Beruf entschieden hat. So ist es auch bei Hanna-Elisa Feneberg. Die Allgäuerin studierte zunächst in München Betriebswirtschaft und begann nach dem Bachelor eine Ausbildung zur Hotelfachfrau. Ihre Eltern betreiben in Oberstdorf ein Boutique-Ferienhaus. „Es wäre mein Traum, das später einmal zu leiten“, sagt die junge Frau. Sehr zur Freude ihres Vaters: „Es macht einen stolz, wenn ein Kind das weiterführen will, was man aufgebaut hat. Sie muss sich nicht verpflichtet fühlen. Aber wenn es von innen heraus kommt, dann werden wir das auch ermöglichen.“

Hanna-Elisa Feneberg hat ihre Entscheidung nie bereut. Seit Anfang 2014 fährt sie jeden Tag zwölf Kilometer in ihren Ausbildungsbetrieb in Ofterschwang. Begeistert erzählt die junge Frau, welche Stationen sie in ihrer Ausbildung schon durchlaufen hat: Für die Grillstube hat sie Vorspeisen-Salate zubereitet, im Sterne-Restaurant bedient, an der Rezeption Gäste empfangen, als Zimmermädchen die Betten gemacht. „Ich will alles einmal ausprobieren, was zu einem Hotelbetrieb gehört", sagt sie. Das Wohlfühlresort, indem sie ihre Ausbildung absolviert, sei schon deshalb ideal, weil das Resort sehr breit aufgestellt ist: mit Golfplätzen, einer Wellness-Landschaft, mehreren Restaurants, einer Einkaufspassage und einer Ski-Schule.

-Landschaft, mehreren Restaurants, einer Einkaufspassage und einer Ski-Schule.

Mit der Kampagne „Elternstolz“ sollen Jugendliche, aber auch deren Eltern, von den Vorteilen einer Ausbildung überzeugt werden. „Wir setzen ein klares Zeichen: Die berufliche Bildung bietet jungen Menschen Karriere- und Entwicklungschancen, die einem Studienabschluss in nichts nachstehen“, sagt Ilse Aigner, Bayerns Wirtschaftsministerin. Damit soll dem Mangel an ausgebildeten Fachkräften in der heimischen Wirtschaft entgegengetreten werden.

Im September 2016 waren nach Angaben der Agentur für Arbeit in bayerischen Betrieben noch 10.737 Lehrstellen frei. „Eltern sind für die Berufswahl ihrer Kinder die wichtigsten Beeinflusser und Mitentscheider“, erklärt Franz Xaver Peteranderl, Vizepräsident der Arbeitsgemeinschaft der bayerischen Handwerkskammern. Die Kampagne zeige emotional auf, dass Eltern auf ihre Kinder stolz sein können, wenn diese durch eine erfolgreiche Berufsausbildung finanzielle Sicherheit und dauerhafte Beschäftigungsperspektiven erhalten.