© Unternehmen Michael A. Weyland: „Jede Kultur hat ihre Eigenheiten und ihr eigenes Tempo.“

Hello from Sri Lanka

Deutscher setzt auf hochwertiges Ayurveda-Angebot

SRI LANKA. Hinter einem kleinen Wäldchen, nur wenige Meter vom Hotel entfernt trifft türkisblaues Wasser auf weißen Sandstrand. Das Lanka Princess Hotel liegt an der Südwest Küste Sri Lankas, umgeben von den traumhaften Palmenstränden von Beruwela und Bentota. Zur Meditation treffen sich die Hotelgäste zweimal wöchentlich auf einer kleinen, direkt vor dem Hotel gelegenen Tempelinsel. Täglich werden frische Früchte und fangfrischer Fisch angeliefert.

In dieser paradiesischen Umgebung leitet Michael A. Weyland das 110-Zimmer-Resort seit 2011 als General ManagerMitarbeiter der Hotelleitung mit der Aufgabe, die Interessen des Hotelunternehmers wahrzunehmen.

weiter mit Mausklick.... Er bietet seinen Gästen eine gelungene Kombination aus Gesundheit durch authentisches Ayurveda und Urlaub auf hohem Niveau mit deutschen Standards. Das Ayurvedazentrum des Lanka Princess verfügt über 32 Behandlungszimmer mit einer Kapazität von bis zu 600 Individualbehandlungen pro Tag. Zum Hotel gehören zwei Restaurants, zwei Bars, ein Pool und ein großer Fitnessbereich. Das Mindestalter der Gäste liegt bei 13 Jahren. 90 Prozent von ihnen stammen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Das einmalige Konzept und die Atmosphäre des Lanka Princess sind auch für mich die Hauptanziehungspunkte“, sagt Weyland, der das Resort bereits zum zweiten Mal leitet. „Es macht mir Spaß, in einer solchen Umgebung ein Team aufzubauen und die Wünsche der Gäste zu erfüllen.

Qualität ist ein großes Thema

Sich einer fremden Umgebung anzupassen, fiel dem Kosmopoliten nie schwer. „Auch die gastfreundliche und lebensfrohe Mentalität hier ist einfach toll“, sagt er. „Ich habe bisher etwa die Hälfte meines Lebens im Ausland und die andere in Deutschland gelebt. Ich passe mich neuen Situationen sehr schnell an.“ Allerdings sei das Thema Qualitätssicherung in Ländern wie Sri Lanka nicht immer ganz einfach. Man müsse dort mehr überprüfen als beispielsweise in Deutschland.

Obwohl der 1961 auf den Bahamas geborene Weyland seit 13 Jahren ununterbrochen im Ausland tätig ist, ist er in der deutschen Hotellerie kein Unbekannter. Seine Schulzeit startete noch in der Karibik, gefolgt von dem Besuch zweier Internate in Großbritannien und Deutschland. Die Hotelkarriere begann dann 1983 als Hotelkaufmann im Hotel am Tulpenfeld in Bonn, ergänzt um ein Hotel Management Training bei Sheraton in München. Nach Wehrdienst und Zwischenstationen im elterlichen Hotelbetrieb in Waldkirch machte sich Weyland auf eine berufliche Deutschland-Tour, die ihn nach München, Bad Dürkheim, Mannheim und Lahnstein brachte und bei der er vor allem für Dorint, aber auch für den Steigenberger Reservation Service (heute Worldhotels) und Vienna International arbeitete.

Erst mit 39 zog es Weyland in die Ferne. 2003 heuerte er als General Manager das Lanka Princess Hotel an und steigerte dessen Erfolg durch die Neustrukturierung des Ayurvedazentrums und durch die Implementierung verschiedener Programme für Stammgäste, was zu einer Rate von 36 Prozent Wiederholern führte. Mitten in diese Erfolgsgeschichte fiel die Tsunami-Katastrophe, bei der sich Weyland erfolgreich als Krisenmanager behauptete. Dank verstärkter Sales- und Marketing-Aktivitäten wuchs das Resort. 2005 war bereits wieder ein erfolgreiches Jahr.

Auslandserfahrung lohnt sich

Auf die Zeit in Sri Lanka folgten zwei herausfordernde Jobs für die Landmark Gulf Group von Micky Jagtiani in Goa und Dubai. Seit November 2011 ist Weyland wieder zurück auf Sri Lanka und hat dort zunächst die weitere Aufwertung des Hotels durch umfangreiche Renovierungen im Gastbereich sowie der Technik begleitet. Auch seine Frau, eine Ernährungsberaterin, die bereits mehrere Bücher zum Thema Ayurveda verfasste, fühlt sich auf Sri Lanka sehr wohl.

Jungen Kollegen rät Weyland unbedingt zu Auslandsaufenthalten. „Sie sollten flexibel und offen sein für neue Erfahrungen. Jede Kultur hat ihre Eigenheiten und ihr eigenes Tempo.“ Man müsse sich den Gegebenheiten anpassen, dürfe aber nie seine Grundsätze vergessen. Am besten sollten Nachwuchsmanager ein bis zwei Jahre nach der Ausbildung aufbrechen. Wer sich als Deutscher für Sri Lanka interessiert, braucht dort einen Arbeitgeber, der Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung beantragt.