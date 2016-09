© Hochschule Heilbronn Weiß, wie die Karriere klappt: Prof. Christian Buer, Initiator des Heilbronn Hospitality Symposiums.

Interview: Prof. Christian Buer, Initiator und Moderator

„Wer kann von wem lernen?“

Herr Buer, Sie veranstalten am 13. Oktober erneut das Heilbronn Hospitality Symposium – wen wollen Sie damit ansprechen?

Buer: Wir sprechen den mittelständischen Hotelier und Gastronomen ebenso an wie die großen Hotelketten und Systemgastronomen. Denn wir wollen sehen, wer von wem lernen kann. Ich bin überzeugt, dass die innovativen Ideen eher von kleinen und mittelständischen Hoteliers kommen. Das Symposium richtet sich an alle, die sich einem kritischen Diskurs zu unserer Branche stellen möchten, getreu dem Motto: Wirtschaft und Politik trifft Wissenschaft und Lehre.

Der diesjährige Themenschwerpunkt lautet „Digitalisierung und Automatisierung: Wie beeinflusst dies die Mitarbeiterführung und Mitarbeitergewinnung“. Wieso haben Sie sich gerade dafür entschieden?

Buer: Seit Jahren geht es darum, wie wir Mitarbeiter bekommen beziehungsweise wie können wir unsere Branche wieder so attraktiv machen, dass die jungen Leute sich bewusst für sie entscheiden. In Gesprächen mit den jungen Leuten habe ich festgestellt, dass sie Herangehensweise und Prozesse, die wir in der Hotellerie haben, in der Art, wie wir es vielleicht noch gelernt haben, gar nicht mehr so verstehen. Wir sprechen zwar immer von der Digitalisierung am Gast, aber nie von der Digitalisierung am Mitarbeiter. Junge Mitarbeiter, die in die Branche kommen, sind es gewohnt mit einer digitalisierten Welt zu leben, sie kommunizieren in Kurzmeldungen und Emoji-Bildern. Dem Gast gegenüber müssen sie nun urplötzlich vollständige Sätze sprechen, eine ganz andere Kommunikation und ganz andere Mimiken an den Tag legen, weil der persönliche Kontakt hier viel wichtiger ist. Für Hoteliers und Gastronomen heißt das, dass sie ihre Prozesse an diese Digitalisierung anpassen müssen. Sprich, welche internen Prozesse können sie umstellen? Oder: In welchen Bereichen bedarf es keiner persönlichen Kommunikation mehr und in welchen Bereichen müssen sie sie intensivieren? Genau das ist der Diskussionspunkt.

Im Vor- und Rahmenprogramm des Symposiums gibt es weitere Veranstaltungen . Welche sind das?

Buer: Am Vortag, dem 12. Oktober, haben wir erstmalig das Heilbronn Sustainability Symposium. Hier geht es um das Thema Nachhaltigkeit und den Versuch auch den Tourismus mehr einzubeziehen. Außerdem findet am Vorabend wieder unser traditionelles Get-together statt, erstmals in der Brasserie Mangold. Diese wurde von Nelly Roth, einer Studentin unserer Hochschule aufgebaut – mit Unterstützung der Hochschule, die sie als Kooperationsgaststätte auch weiterhin begleitet. Beim Get-together wollen wir bereits diskutieren, wie Digitalisierung und Automatisierung im Prozess die Beratung verändert haben. Hierzu wird sich Stephan Gerhard von der Treugast Solutions Group äußern. Alle Studierenden der Hochschule Heilbronn werden da sein, aber auch Studenten anderer deutscher Hochschulen sind willkommen, denn die Veranstaltung ist für alle offen. Ich hoffe, dass die jungen Leute auf die Referenten zugehen, mit ihnen ins Gespräch kommen, Fragen stellen.

… damit ist das Get-together auch eine gute Chance Karrierekontakte zu knüpfen?

Buer: Ja klar. Laurent Picheral hat signalisiert dabei zu sein, ebenso wie Emile Bootsma. Sie kommen also an den CEO von Accorhotels ebenso heran wie an den Direktor des Adlon – was wollen sie mehr?

Es ist bereits das siebte Heilbronn Hospitality Symposium. Wie hat sich die Veranstaltung im Laufe der Jahre entwickelt?

Buer: Mittlerweile bekommen wir eine Nachfrage, die direkt aus der Branche kommt, aber auch von Zulieferern und Studierenden. Das Symposium hat sich insofern gut entwickelt, als das sein kritischer, ungezwungener Diskurs angenommen wird. Wir werden vom Markt wahrgenommen und es wird über uns gesprochen.

Wie viele Teilnehmer erwarten Sie in diesem Jahr?

Buer: Im vergangenen Jahr hatten wir 388 Anmeldungen, davon etwa 120 bis 140 Schüler und Studenten. Eine entsprechende Zahl erwarten wir auch in diesem Jahr. Wir können bis zu 450 Teilnehmer aufnehmen. Dann sind wir voll.

Was kostet die Teilnahme?

Buer: Für Studenten, Schüler und Azubis ist das Symposium kostenfrei. Sie müssen sich nur auf der Homepage anmelden. Für Hoteliers, Gastronomen und Zulieferer kostet die Teilnahme im Einzelticket 150 Euro, in Kombination mit dem Heilbronn Sustainability Symposium 190 Euro.

Auf welchen Programmpunkt freuen Sie sich selbst ganz besonders?

Buer: Auf die Diskussionsrunde „Wie überzeugen die Big Player der Branche ihre Mitarbeiter?“ Weil wir hier mit Accorhotels die größte Kette auf der Bühne haben, aber auch große Systemgastronomen wie Enchilada und Privathoteliers wie Rolf Seelige-Steinhoff, Seetelhotels, oder Karl Brüggemann, Interalpen Hotel Tyrol. Big Player, die den Jungen mal sagen sollen, warum sie attraktiv sind!