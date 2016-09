© Tatyana Parfyonova/Colourbox.de Gemüse aus der Region: Damit können sich auch Gastronomen positionieren

Foodtrends

Regionale Herkunft schlägt Bio

KÖLN. Regionale Produkte stehen bei den Deutschen hoch im Kurs: Fast drei Viertel (73 Prozent) bevorzugen Produkte aus der Region. Gleichzeitig achtet die Hälfte der Deutschen (50 Prozent) beim Kauf darauf, wenn möglich Produkte aus fairem Handel zu kaufen. Das ist ein Ergebnis des im Oktober erscheinenden "Trendreport Food 2017" des internationalen Marktforschungs- und Beratungsinstituts Yougov.

Darin wurde auch deutlich, dass die regionale Herkunft den meisten Konsumenten wichtiger als ökologischer Anbau ist. Nur etwas mehr als ein Drittel der befragten Deutschen (35 Prozent) kauft gezielt Natur- oder Bio-Produkte, bei fast zwei Dritteln (63 Prozent) landen diese eher zufällig im Einkaufswagen.

"Gesunde und bewusste Ernährung ist den Deutschen sehr wichtig", kommentiert Markus Braun, Head of Business Unit Reports bei Yougov. "Gleichzeitig gibt es Themen, wie beispielsweise Regionalität, die in der Aufmerksamkeit der Verbraucher eine größere Rolle spielen als andere. Um sich erfolgreich am Markt positionieren zu können, ist daher für Lebensmittelhersteller eine genaue Analyse der Wünsche und Einstellungen der Verbraucher wichtig."

Im direkten Vergleich zwischen Männern und Frauen bestätigt sich laut der Umfrage, dass Frauen deutlich mehr Wert auf gute Ernährung und die Herkunft von Lebensmitteln legen, als Männer. So geben drei Viertel (75 Prozent) der Frauen an, auf eine gesunde und bewusste Ernährung zu achten, unter den Männern tun dies noch nicht einmal zwei Drittel (61 Prozent). Ähnlich hoch ist der Unterschied beim Kauf von Natur- und Bio-Produkten. Kaufen weniger als ein Drittel (30 Prozent) der Männer gezielt Natur und Bio, sind es unter den Frauen 39 Prozent.

Für die vorliegenden Ergebnisse des "Trendreport Food 2017" wurden 2127 Personen ab 18 Jahren zwischen dem 21. und 23. September bevölkerungsrepräsentativ befragt. Die Studie soll helfen, Potenziale verschiedener Foodtrends einzuschätzen und diese für das Marketing und die Produktgestaltung zu nutzen. Der Report widmet sich unter anderem Fragen rund um die Themen Trendbekanntheit, Trendentwicklung und Zielgruppen. red/rk