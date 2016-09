© Samot/Colourbox.de Klassische Städtedestination: London bleibt bei den Deutschen beliebt

Umfrage zum Welttourismustag

Deutsche setzen auf klassische Reiseziele

MÜNCHEN. Die Deutschen haben sehr genaue Vorstellungen vom perfekten Urlaub. Das lässt zumindest eine aktuelle Umfrage annehmen, die das Portal Lastminute.de zum Welttourismustag 2016 am 27. September vom Institut One Poll erheben lassen hat. Demnach reisen deutsche Urlauber gerne mit ihren Liebsten, also Freunden und Familie (61 Prozent). Lediglich jeder Fünfte ist mutig genug, das Urlaubsland auf eigene Faust zu entdecken, jedoch auch nur dann, wenn das Smartphone immer griffbereit ist.

Pro Jahr gibt der Durchschnittsdeutsche etwa 2400 Euro für Urlaub aus. Sparsamer sind hier die Engländer, welche pro Jahr gerade mal rund 2380 Euro ausgeben. Franzosen, Italiener und Spanier sind spendabler. Die Franzosen geben im Schnitt 2850 Euro pro Kopf und Jahr für das private Reisen aus.

Ein betagtes Alter ändert dabei anscheinend nichts an den Reisestandards und -vorlieben der Deutschen: Auch mit 80 Jahren möchte jeder Zehnte (10 Prozent) weiterhin ins Ausland reisen, mit 90 Jahren dies zumindest noch im eigenen Land tun. Im Schnitt reisen Deutsche in ihrem Leben zwischen zehn und zwölf mal ins Ausland (18 Prozent).

Obwohl die Deutschen felsenfest beteuern, sie wären abenteuerlustige Reisende, die am liebsten neue Orte und deren Kultur entdecken, werden am Ende aber doch eher die touristischen Städte-Hotspots Amsterdam (51 Prozent), Paris (48 Prozent) und London (47 Prozent) gebucht. Vor Ort ist man dann doch gerne "vernetzt" und nutzt dafür hauptsächlich das eigene Smartphone (36 Prozent), um sich durch den Großstadtdschungel zu kämpfen. Beim Thema Unterkunft sind Urlauber hierzulande ebenfalls weniger abenteuerlustig: übernachtet wird vorwiegend im komfortablen 4-Sterne-Hotel (53 Prozent).

Für die Umfrage wurden insgesamt 6000 Erwachsene in fünf Ländern (Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien) online befragt, darunter 1000 in Deutschland. Alle Zahlen sind gewichtet und repräsentativ für alle Erwachsene (18+) im jeweiligen Land. red/rk