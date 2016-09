Airbnb mit Gästeplus zur Wiesn

© Colourbox Das Riesenrad dreht sich wieder: Beim größten Volksfest der Welt

MÜNCHEN. Am Samstag, 17. September startet in München das 183. Oktoberfest. Mit den traditionellen Worten O'zapft is wird auch in diesem Jahr Oberbürgermeister Dieter Reiter das Volksfest eröffnen. Die diesjährige Wiesn steht unter starker Beobachtung

und dem Volksfest werden deutlich geringere Besucherzahlen vorhergesagt. Die Zimmervermittlungsplattform Airbnb veröffentlicht dazu ihre Statistiken und Buchungszahlen für das Oktoberfest.

So ist die Bilanz

für Airbnb positiver als im Vorjahr. Für 2016 werden 14 Prozent mehr Gasteankünfte als im vergangenen Jahr in München erwartet. Das sind nach aktuellem Stand über 35.000 Gastankünfte innerhalb der Oktoberfestzeit. Dem Ruf nach Bier und Gaudi folgen auch in diesem Jahr am häufigsten Gäste aus den USA, das sagen zumindest die Buchungen, die über Airbnb eingegangen sind. Insgesamt liegen in den Top 10 die englischsprachigen Nationen vorne:

1. USA

2. Großbritannien

3. Australien

4. Frankreich

5. Kanada

6. Italien

7. Schweiz

8. Brasilien

9. Spanien

10. Niederlande

Aus deutschen Städten reisen die meisten Gäste, die eine Unterkunft über Airbnb gebucht haben, aus Berlin an. Dicht gefolgt von Hamburg und Frankfurt. Im Durchschnitt sind die Gäste, die bei Airbnb-Gastgebern einkehren werden, 31 Jahre alt und reisen in Gruppengrößen von 2-3 Personen.

Gewohnt wird in unmittelbarer Nähe und Szenevierteln. Bei den Buchungen lagen vor allem die Unterkünfte in der unmittelbaren Nähe und mit guter Anbindung an die Theresienwiese im Trend, wie etwa Ludwigvorstadt-Isavorstadt, Maxvorstadt und Schwabingen-West. Am letzten Wiesn-Wochenende vom 30. September bis 3. Oktober verzeichnet Airbnb bislang die wenigsten Gäste. red/ko