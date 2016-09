© Unternehmen Attraktiver Markt: Sir Rooco Forte verspricht sich viel von Rom

Expansion

Rocco Forte plant ein zweites Hotel in Rom

ROM. Nach dem Hotel de Russie soll im Jahr 2018 ein weiteres Haus der Marke Rocco Forte in Rom eröffnen. Das Hotel De La Ville wird sich an der Spanischen Treppe befinden und nach einer Restrukturierung 105 Zimmer bieten.

Sir Rocco Forte plant zudem, die Anzahl der Hotels seiner Gruppe innerhalb der kommenden fünf Jahre zu verdoppeln. Dabei wolle man sich auch weiterhin auf Europa konzentrieren, jedoch sind auch Eröffnungen in Jeddah (2016) und Shanghai (2018) geplant.

Der Erfolg des Hotel de Russie in Rom habe gezeigt, dass die italienische Hauptstadt weiterhin eine sehr attraktive Destination sowohl für Freizeit- als auch für Businessreisende sei, so Rocco Forte weiter. Die beiden Rocco Forte Hotels sollen sich an diesem Standort künftig ergänzen.

Zu Rocco Forte Hotels gehören derzeit zehn individuelle Hotels und Resorts. Sie befinden sich in Rom, Florenz, Sizilien, Edinburg, London, München, Frankfurt/M., Berlin, Brüssel und St. Petersburg. red/rk