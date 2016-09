© TFE Hotels So soll's aussehen: Ein Musterzimmer des neuen Adina Apartment Hotels Nürnberg

Neueröffnung

Adina kommt nach Nürnberg

NÜRNBERG. Am 3. November ist es soweit. Die Adina Apartment Hotels wollen australischen Lifestyle nach Nürnberg bringen. Unter anderem mit großen, individuell gestalteten Studios, komplettem 4-Sterne-Hotelservice und einer multikulturellen Atmosphäre. Typisch für die Marke, soll sich das neue Hotel auch für Langzeitaufenthalte und Selbstversorger eignen.

Das Adina Apartment Hotel Nürnberg verfügt über 138 Studios und Apartments mit einer Fläche ab 30 Quadratmetern. Die Bandbreite reicht dabei vom Etagen-Studio über das geräumige Eckzimmer bis zum Dachgeschoss-Apartment. Jedes Apartment verfügt über eine Sitzecke zum Wohnen und Arbeiten, eine voll ausgestattete Küchenzeile mit Herd, Mikrowelle, Spülmaschine und –becken sowie Waschmaschine und Trockner. Wie das Design der Apartments ist auch die Küche des Hauses australisch inspiriert. Darüber hinaus versorgt der Adina Shop Reisende rund um die Uhr mit gesunden Snacks und Getränken. Zwei rundum verglaste Veranstaltungsräume auf dem Dach des Hauses bieten als Partylocation Platz für bis zu 100 Personen und die angeschlossene Dachterrasse, als Lounge und Chill-Out Area, einen Blick über die mittelalterliche Stadt.

Adina, eine Marke der australischen TFE Hotelgruppe, zählt bereits 21 Häuser in Australien sowie Neuseeland und sieben Häuser in Europa, darunter in Kopenhagen, Budapest, Berlin, Hamburg und Frankfurt am Main. Kommende Neuzugang der Gruppe ist neben Nürnberg das Haus im Frankfurter Europaviertel, das mit 181 Studios im Oktober eröffnen soll. In den kommenden drei Jahren sollen noch drei Häuser in beliebten deutschen Städtedestinationen hinzukommen: Leipzig und Hamburg eröffnen 2017, der Start in München ist für 2019 geplant. red/rk