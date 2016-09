© Uwe Lehmann Urig: Die neu eröffnete Gastronomie Roter Jäger am Gendarmenmarkt in Berlin.

Neueröffnung

Almhüttengastro Roter Jäger startet in Berlin

BERLIN. Herbert Laggner ist ein alter Hase in der Berliner Gastroszene. Daher hat sein neuestes Projekt durchaus das Zeug ein Erfolg zu werden. Sein Roter Jäger in der Nähe des Gendarmenmarkts - früher befand sich in den Räumen die Sat 1 KantineVerpflegungseinrichtung mit Verkauf von Speisen und Getränken, gewöhnlich zu ermäßigten Preisen, an bestimmte Personengruppen.

weiter mit Mausklick... und später Rachs Restaurantschule - präsentiert sich als Almhütte im XXL-Stil. „Wir haben auf fast 500 Quadratmetern auf mehreren Ebenen in sechs Räumen Platz für bis zu 270 Gäste“, erklärt Laggner.

Im Gewölbekeller, „dem Gewölb“, der für private Veranstaltungen genutzt wird, befindet sich der älteste Brückenbogen Berlins. Raucher können es sich in einer großzügigen Raucherlounge mit Alpenpanorama bequem machen. Hinzu kommen noch zwei Großküchen, verschiedene Wirtschaftsräume und Büros. Trotz der Größe fehlt es dem Roten Jäger nicht an Gemütlichkeit.

Die Räume wurden, nachdem sie zwei Jahre leer gestanden waren, von Laggner, der auch selber Hand an die Kreissäge legte, in drei Monaten Umbauzeit komplett mit Holz ausgebaut, die rustikalen Tische und Sitzmöbel eigens aus Holz gefertigt. Abgerundet wird das alpenländische Interieur durch typische Accessoires und selbstverständlich trägt das PersonalIn der Hotellerie und Gastronomie haben diese durch den Kontakt zu den Gästen einen wesentlichen Einfluss auf die vom Gast wahrgenommene Dienstleistungsqualität.

weiter mit Mausklick... Lederhose und Dirndl. Kulinarisch setzt der 47-jährige Gastronom auf gehobene österreichische Küche zu moderaten Preisen. Die Brettljause mit Speck und Bergkäse kommt etwa für 12,90 Euro auf den Tisch. Daneben stehen einige Berliner Klassiker wie Currywurst auf der Karte.

Auch Frühstück wird angeboten und mittags gibt es eine täglich wechselnde Lunchkarte - ein Gang wird mit 6,90 Euro berechnet, drei Gänge kostenDer in Geldeinheiten bewertete Verbrauch von Produktionsfaktoren und Dienstleistungen, der zur Erstellung und zum Absatz der betrieblichen Leistung erforderlich ist.

weiter mit Mausklick... 9,90 Euro. „Wir verwenden nur beste Produkte, teilweise auch aus den Alpen, kochen alles frisch, Convenience gibt es bei uns nicht“, erläutert Laggner. Sogar ein eigener Patissier wird beschäftigt, Brot und Kuchen werden selbst gebacken. Derzeit sind im Roten Jäger 20 Mitarbeiter angestellt. Insgesamt, so der österreichische Wirt und gelernte Koch, sollen es 30 Angestellte werden, die die Almhütte XXL mit guter Küche und flinkem Service am Laufen halten sollen.