© Leonardo Hotels Neueröffnung: Das Leonardo Hotel Munich City South in Obersendling ist gestartet

Neueröffnung

Leonardo startet sein neuntes Hotel in München

MÜNCHEN. Es ist das neunte Haus der Loenardo Hotels in der bayerischen Hauptstadt, soll aber nicht das letzte sein: Das Leonardo Hotel Munich City South hat pünktlich zur diesjährigen Wiesn eröffnet. Innerhalb von 18 Monaten Bauzeit sind in dem Haus in Obersendling 159 Zimmer entstanden.

WEITERE BILDER ZUM ARTIKEL





Auf ein Bild klicken, um eine Großansicht zu zeigen. Auf ein Bild klicken, um eine Großansicht zu zeigen.

Das Hotel soll mit vor mit seinem 247 Quadratmeter großen Tagungsbereich punkten, aber auch mit einer Weiterentwicklung des Leonardo-Designkonzepts. Es zeigt sich lichtdurchflutet, großzügig und transparent. Durchgehende Glasfronten sollen Haus und Umgebung eins werden lassen. Die offene Lobby mit direktem Zugang zu Bar und Restaurant lockt mit warmen, leuchtenden Pastelltönen und einem maßgeschneiderten Lichtkonzept. Lokales Flair und der besondere Bezug zur Destination sollen durch originelle Motive aus Bayern, der Alpenregion und dem Oktoberfest vermittelt werden. General Managerin des neuen Hotels ist Jacolien Benes, die zuvor das Leonardo Hotel Munich City Olympiapark geleitet hat.

"München ist ein wichtiger Standort für uns – wir freuen uns über die überragenden Übernachtungsanfragen, die wir bereits vor offiziellem Start erhalten haben. Dies untermauert unseren Plan, noch weitere Hotels in München zu betreiben", erklärt Daniel Roger, Managing Director Europe, bei Leonardo, der europäischen Division der Fattal Hotels Group. Bereits im nächsten Jahr sind zwei weitere Neueröffnungen der Kette in der Stadt geplant. red/rk