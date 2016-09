© Bernhard Brügger Jennifer Muline-Schmid: Kurz vor Eröffnung wird das neue Schild angebracht.

Neueröffnung

Schwarze Heidi rockt Berlin

BERLIN. Klassische Schweizer Spezialitäten wie das Rösti werden bei Jennifer Mulinde-Schmid modern interpretiert. Die 34-Jährige, die auch als Schauspielerin aktiv ist, hat jetzt ihr Restaurant Schwarze Heidi mitten im Kreuzberger Szenekiez in der Mariannenstraße eröffnet. Zuvor führte sie an gleicher Stelle mit zwei Partnern fünf Jahre lang die Helvetia Röschti Bar.

Zur Eröffnung der Schwarzen Heidi spielte das Berliner Alphorn Orchester auf, das mit seinen vier Meter langen Blasinstrumenten für viel Aufmerksamkeit im Kreuzberger Szenekiez sorgte. Das Opening deklarierte Jennifer Mulinde-Schmid kurzerhand zur Baustellenparty. Denn nicht alle Spuren der umfangreichen Renovierungsarbeiten ließen sich rechtzeitig beseitigen: „Das fünfköpfige Team, das wir fürs Fensterputzen und fürs Aufräumen engagierten, hat uns einfach im Stich gelassen“, so Joanna Riches, die zusammen mit Tanja Miers die Betriebsleitung übernimmt. Kurz bevor die ersten Gäste eintrafen, wurde noch das weithin sichtbare Restaurantschild über der Eingangstür verankert.

Die Renovierung nahm mit Unterstützung von vielen Freunden nur sechs Tage in Anspruch. „Ich war morgens die Erste und abends die Letzte auf der Baustelle“, sagt Mulinde-Schmid, die fürs Restaurant auf ein modernes und urbanes Ambiente setzt. „Vorher sah hier alles nach Retro aus.“ Die roten Wände haben nunmehr einen Anthrazit-Anstrich erhalten. Innenausstattung und sanitäre Räume erneuerte die Gastgeberin nach eigenen Angaben komplett. Nach der ÜbernahmeDies kann mit oder gegen den Willen des Managements erfolgen.

weiter mit Mausklick... der restlichen Geschäftsanteile von den beiden bisherigen Teilhabern setzte Jennifer Mulinde-Schmid ihre Ideen frei um. Als Investor gewann sie Edgar Schwab aus Wandlitz.

Den neuen Restaurantnamen Schwarze Heidi adaptiert die 34-Jährige, die in Kenia geboren ist und in der Schweiz aufwuchs, aus der selbst entwickelten Stand-up-Comedy-Figur. Denn als Jennifer Mulinde-Schmid vor zehn Jahren von Zürich nach Berlin umzog, habe es viele Rollen gegeben, die ihr als Schauspielerin mit afrikanischen Wurzeln verwehrt geblieben seien. „Das hat sich aber inzwischen geändert“, so die 34-Jährige.

Weiterlesen auf Seite 2