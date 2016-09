© Vienna House Easy Neueröffnung: Am Freitag startet das Vienna House Easy in Berlin-Prenzlauer Berg

Vienna House Easy Berlin startet

BERLIN. Auch in Berlin soll die neue Lässigkeit von Vienna House einziehen. Dort eröffnet am Freitag das deutschlandweit zwölfte Haus der Marke Vienna House Easy. Es befindet ich im Stadtteil Prenzlauer Berg, gegenüber des Andel's by Vienna House. Das neue Hotel verfügt über 152 Zimmer, drei Kreativ-Tagungsräume, eine Co-Working Lobby, ein Frühstücksrestaurant im Bäckereistil, ein Deli mit Bar sowie einen kleinen Laden.

"Das Wichtigste in der Hotellerie sind die drei „P": People, Product und Performance. Das Produkt

weiter mit Mausklick... ist ein echt lässiges Hotel – fernab von kurzlebigem Lifestyle – mit großartigen Zimmern und Betten, zeitgemäßen digitalen Services, lokalen Besonderheiten und fantastischem Frühstück im Bäckereistil", sagt Rupert Simoner, CEO von Vienna House. "Um aber eine hervorragende Performance zu erhalten, suchen und investieren wir in die richtigen Mitarbeiter, trainieren diese, fördern sie und lassen sie dabei doch sie selbst sein."

Um die letzten noch offenen Stellen in dem Berliner Hotel zu besetzen, lädt das Unternehmen daher am 10. Oktober zum ersten Mal zu einer "Easy Talent Night" ein. Bewerber können an diesem Tag ab 17 Uhr im Hotel vorbeikommen und erklären, worin sie wirklich gut sind und warum sie echte, leidenschaftliche Gastgeber sind. Die Gespräche finden in einem unkomplizierten Rahmen statt und anschließend wird zur Party mit Live-Band und Food-Truck geladen. Das Team des Hotels, geleitet von Operations Manager Benjamin Pludra, ist Schnitt 24 Jahre alt. red/rk