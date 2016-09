© Small Luxury Hotels of the World Stara Hamburgo: Der Dachgarten des Hotels in Mexiko ist in bunten Farben gestaltet

Expansion

SLH stellt drei neue Hotels vor

MÜNCHEN. Die unabhängige Hotelgruppe Small Luxury Hotels of the World (SLH) stellt die Neuzugänge in ihrem MarkenportfolioDie Gesamtheit aller angebotenen Marken von Unternehmen, d.

weiter mit Mausklick... vor. In diesem Monat sind drei neue Hotels in Mexiko neu dabei – zwei Boutique-Hotels direkt in Mexikos City und ein exklusives SuiteLuxuriös ausgestattetes, sehr geräumiges Appartement innerhalb eines Hotels.

weiter mit Mausklick...-Hotel auf der Halbinsel Yucatán. Mit diesen drei Neuzugängen bietet SLH nun insgesamt zehn Hotels in Mexiko.

Das Stara Hamburgo, das erst vor gut einem halben Jahr, im Januar, eröffnet hat vereint die schicke Fassade eines spanischen Herrenhauses aus dem 19. Jahrhundert mit moderner Architektur. In diesem Boutique-Hotel mit 60 Zimmern und Suiten dominieren kräftige Farben und Features wie spezielle Akustik-Schirme, die dazu beitragen sollen, dass Gäste einen erholsamen Schlaf haben. Der Dachgarten des Hotels ist in bunten Farben gestaltet und bietet ein Restaurant mit internationaler und mexikanischer Küche. Zwei andere Restaurants, das „Luna Bistro“ und das „Five S“ servieren Snacks und Gerichte mit lokalen Zutaten aus biologischem Anbau..

Im Stara San Angel Inn in Mexico City können die Gäste doppelten Luxus genießen: in dem modernen Suite-Hotel sind die Vorzüge eines luxuriösen Appartements mit den Vorteilen und erstklassigen Services eines Top- Hotels vereint. Jede der 22 Suiten bietet eine moderne Küche aus italienischem Marmor, ein Design-Badezimmer mit exklusiven Produkten der Marke “L’Occitane” und eine private Terrasse mit Panoramablick. Das Restaurant „Luna Bistro“ befindet sich in einem Haus aus dem 18. Jahrhundert und bietet Fusion-Cuisine. Der Küchenchef kreiert hier täglich wechselnde Menüs aus lokalen Bio-Zutaten.

Mitten im Herzen des mexikanischen Maya-Dschungels erstreckt sich das Chablé SpaAuf körperlichem Wohlbefinden basierende Erholungseinrichtung in einem Hotel.

weiter mit Mausklick... & Resort auf einer Fläche von über 300 Hektar auf Mexikos berühmter Halbinsel Yucatán. Dieses neu erbaute Luxus Spa-Resort öffnet seine Türen erstmals im November. Gäste finden hier 38 freistehende Villen mit Privatpool, verglastem Badezimmer mit Outdoor-Dusche, eigener Hängematte und einem geräumigen Sonnenterrasse. Herzstück des Hotels ist das Spa, das direkt neben einem „Cenote“ gebaut ist – einem natürlichen Kalksteinloch, das mit Süßwasser gefüllt ist. Das Spa bietet neun Behandlungsräume, ein Dampfbad, eine Sauna, eine Salz-Therapie-Kabine und ein Floating-Becken. Bei speziellen Kursen lernen Gäste mehr über die Aromatherapie und können eigene Aromen nach Wunsch mischen und so ihre persönliche Therapie-Behandlung entwickeln. Die beiden Restaurants des Hotels servieren saisonale Gerichte, zubereitet mit Bio-Zutaten direkt aus den angrenzenden Hotelgärten. red/ko