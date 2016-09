© Unternehmen Größtes Hotel der USA: Das Venetian in Las Vegas

Hotelmarkt

Rund 1200 Hotelprojekte in den USA

ROTENBURG. In den USA entstehen zurzeit rund 1200 Hotels mit mehr als 230.000 Zimmern. Das meldet der Informationsdienstleister Tophotelprojects.

Besonders in den Bundesstaaten Florida (168 Projekte), Kalifornien (134 Projekte) und New York (112 Projekte) wachse das Angebot, ebenso in gefragten Destinationen wie Las Vegas und Seattle. Auffallend ist die große Zahl an Projekten mit mehr als 500 Zimmern. Allein 57 Resort- und Hotelanlagen in dieser Größenordnung sind geplant.

Die Top Five der Projekte nach Zimmerzahl sind das Resort World Las Vegas mit 6583 Zimmer (Eröffnung 2019), das Marriott Marquis Miami World Center mit 1700 Zimmern (Eröffnung 2018), das Gaylord Rockies Resort & Convention Center in Aurora mit 1504 Zimmern (Eröffnung 2018), das Fifth Avenue Landing in San Diego mit 1396 Zimmern (Eröffnung noch unbekannt) sowie das 808 Howell in Seattle mit 1264 Zimmer (Eröffnung 2018).

Rekordhalter der bereits bestehenden Hotels in den USA sind das Venetian (7128 Zimmer), das MGM Grand (6852 Zimmer), das Mandalay Bay (4752 Zimmer) und das Wynn (4750 Zimmer) - alle in Las Vegas.