© DEHOGA/Henning Schacht Deutschlands beste Nachwuchs-Systemer 2016: Erstplatzierte Johanna Schreiner (M., L’Osteria) mit Silbermedaillengewinner Philipp John (l., DINEA) und dem Drittplatzierten Robin Barning (Block House)

Preise & Trophäen

Johanna Schreiner von L’Osteria gewinnt Systemgastro-Wettbewerb

BERLIN. Die Gewinnerin des 15. Nationalen Azubi-Award SystemgastronomieBetriebsform in der Gastronomie, bei der entgeltlich Getränke und/oder Speisen in einem standardisierten Gastronomiebetrieb abgegeben werden, die an Ort und Stelle verzehrt oder auch mitgenommen werden können.

weiter mit Mausklick..., der heißt Johanna Schreiner von L’Osteria. Einen Tag nach ihrem 24. Geburtstag setzte sie sich in Berlin gegen 37 weitere Teilnehmer aus 21 Ausbildungsunternehmen durch. Silber ging an Philipp John von Dinea, Bronze an Robin Barning von Block House.

„Junge Menschen, die ein ganzes Wochenende lang mit Leidenschaft und dieser riesigen Portion Ehrgeiz wetteifern, sind eine wunderbare WerbungTeilbereich des Kommunikationsmixes. Mediawerbung.

weiter mit Mausklick... für die Ausbildung in der Systemgastronomie“, freut sich Thomas Hirschberger, Vorsitzender der Fachabteilung Systemgastronomie im DEHOGA

weiter mit Mausklick... Bundesverband. „Zudem sind diese professionellen Leistungen zusätzlicher Ansporn für die Ausbildungsunternehmen, noch stärker in die Qualität zu investieren.“

Die besten zehn Auszubildenden auf einen Blick:

1. Johanna Schreiner, L’Osteria

2. Philipp John, DINEA

3. Robin Barning, Block House

4. Judith Willemsen, Stockheim

5. Bianca Kunde, ALEX

6. Tim Eckert, Stockheim

7. Johanna Ehlert, Burger King (punktgleiche 7.)

7. Julia Schmidt, Maredo (punktgleiche 7.)

9. Lars Schamber, LSG Sky Chefs

10. Johana Zais Villamarin, IKEA

Die Siegerehrung fand im Rahmen des 26. Forum Systemgastronomie vor über 400 Machern und Entscheidern aus Gastronomie, Hotellerie und Zulieferindustrie statt. Der Award besteht seit 2002, veranstaltet wird er einmal jährlich von der Fachabteilung Systemgastronomie im DEHOGA. Juryvorsitzende war in diesem Jahr erstmals Uschi Bruck von Block House. red/hz