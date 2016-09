© Karin Gaber Zurück auf der Wiesn: Berni Luff (2. v. rechts), Bruder Christian (rechts) und Sohn Thomas (3. von links) sind mit ihrer Hühner- und Entenbraterei Poschner

Volksfest

Nasser Auftakt beim Münchner Oktoberfest

MÜNCHEN. Das 183. Münchner Oktoberfest startete am Samstag mit zum Teil strömenden Regen, was am frühen Nachmittag dennoch dazu führte, dass die Zelte erstmals "wegen Überfüllung" geschlossen wurden. So sind die Veranstalter und Wirte zufrieden, im Gegensatz zu den Schaustellern, die wetterbedingt Umsatzeinbußen hinnehmen mussten. Ob nun das Wetter oder unterschwellige Ängste zur Zurückhaltung der Wiesnbesucher führte: Im Vergleich zum Auftaktwochenende 2015 kamen rund eine halbe Million weniger Menschen auf die Wiesn, dementsprechend wurde auch vom Oktoberfestbier etwas weniger getrunken.

Eine Art Feuerprobe erfuhr das mit viel Aufwand

erarbeitete Sicherheitskonzept der Stadt. Wie sensibel die Veranstalter mittlerweile sind, zeigte der Hinweis an die Gäste, dass die Eröffnung des Oktoberfests durch das "O'zapft is!" von Oberbürgermeister Dieter Reiter wie üblich von Böllerschüssen begleitet wird – man solle also nicht erschrecken.

Für die Sicherheitsbeamten an den zwölf Eingängen des Festgeländes war das Regenwetter eher gut: Aufgrund der geringeren Besucherzahl gingen die Kontrollen relativ zügig, allerdings unterschiedlich streng, vonstatten. Um auch die Gepäcküberprüfungen besser in Griff zu bekommen, werden die Ordner in nächster Zeit von der Polizei unterstützt.

Obwohl die sonst so beliebten Biergärten am ersten Wiesnwochenende leer blieben, zeigten sich die Wirte zufrieden. Auch sie haben heuer zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen. "Wir sind aber schon seit jeher gut aufgestellt", betonte Wiesnwirtesprecher Toni Roiderer, der im Hacker-Festzelt je nach Andrang zwischen 70 und 105 Sicherheitsbeamte beschäftigt. Sein Zelt "Himmel der Bayern", der jetzt offiziell von Sohn Thomas als Wirt geführt wird, ist komplett neu und bekam unter anderem ein 2000 Quadratmeter großes Monumentalgemälde mit typisch Münchner Szenen. Wieder zurück auf der Wiesn ist die traditionsreichen Hühner- und Entenbraterei Poschner unter der Regie von Berni Luff: "Die Wiesn ist unser Herzstück" betonte Luff, der sein "kleines" Wiesnzelt ebenfalls runderneuert hat und auf klassische Geflügelschmankerl, oft bio-zertifiziert, setzt.