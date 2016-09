© Meininger Hotels Neue Aufgabe: Eva Bachmann

Personalia

Eva Bachmann steigt bei Meininger auf

LONDON. Das Portfolio der Meininger Hotels soll innerhalb von drei Jahren von derzeit 16 Hotels auf zirka 40 Hotels wachsen. Das Wachstum vorantreiben soll unter anderem Eva Bachmann, die die neue Position des Director Acquisitions and Strategy der Meininger Hotels übernommen hat. Zusätzlich übernimmt sie die Funktion des Executive Assistant to the CEO. In beiden Funktionen arbeitet sie vom Londoner Büro aus eng mit Hannes Spanring, dem CEO des Unternehmens, zusammen.

Im Fokus der neuen Aufgaben von Eva Bachmann stehen die strategische Ausrichtung der Low-Budget-Gruppe sowie deren Expansion. Als Director Acquisitions and Strategy betreut und leitet sie die Akquisitionen der Hotelgruppe und ist daher stark eingebunden in alle neuen Hoteldeals. Dabei geht es nicht mehr nur um Europa, sondern es werden auch Möglichkeiten für eine Expansion nach Nordamerika und Asien geprüft.

Eva Bachmann ist bereits seit September 2013 für die Meininger Hotels im Bereich Development tätig. Sie stieg als Development Manager ins Unternehmen ein, baute dort das Development Team auf und wurde bereits im Januar 2015 mit der neuen Funktion des Acquisition und Strategy Managers betraut. Zuvor arbeitete Bachmann drei Jahre als Senior Analyst bei CBRE Hotels in London im Bereich Asset ManagementOberbegriff für die Steuerung von Kapitalanlagen wie Hotelimmobilien, Aktien oder Rohstoffe.

