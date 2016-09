© Mark Anton/Dorint Hotels & Resorts Neue Aufgabe: Bettina Schütt arbeitet jetzt für Dorint

Personalie

Bettina Schütt wechselt zu Dorint

POTSDAM. Das Dorint Sanssouci Berlin/Potsdam hat eine neue Direktorin. Nach dem Weggang von Stefan von Heine hat Bettina Schütt diesen Posten übernommen. Außerdem ist die gebürtige Niederländerin bereits seit August neue Regionaldirektorin Region Ost bei der Dorint-Kette. Sie ist damit zuständig für die Hotels der Marke in Häuser in Berlin-Adlershof, Dresden, Halle (Saale), Berlin/Potsdam und Weimar.

Vor ihrem Wechsel zu Dorint zeichnete Schütt als Brand Performance Director für den Kreuzfahrt-Anbieter MSC Cruises Geneva verantwortlich. Bis zum Antritt dieser maritimen Aufgabe füllte Bettina Schütt für Swissôtel schon einmal eine Doppelfunktion aus: Als Regional Vice President Western Europe stand sie sechs Hotels in Deutschland, Schweiz und die Niederlande vor und lenkte zudem die Geschicke des Berliner Hauses. Zuvor war sie viele Jahre für Hilton und Scandic tätig. Für letztere reüssierte die zweifache Mutter als Finanz-Projektmanagerin, aber unter anderem auch als Direktorin der Häuser in Zürich und Budapest sowie in verschiedenen Positionen in Berlin, Düsseldorf und London.

Die Neue Dorint GmbH (Abk. für Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

mit Sitz in Köln betreibt mit der Marke Dorint Hotels & Resorts europaweit 38 Häuser.