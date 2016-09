© Verband Auf eine gute Zusammenarbeit: DEHOGA-Rheinland-Pfalz-Präsident Gereon Haumann mit der neuen Landesverband-Geschäftsführerin Anna Roeren-Bergs

Personalie

DEHOGA Rheinland-Pfalz mit neuer Landesgeschäftsführerin

BAD KREUZNACH. Präsident Gereon Haumann hat eine erfahrene Rechtsanwältin für die GeschäftsführungDas leitende natürliche Organ einer juristischen Person .

seines Landesverbands gewinnen können.Die Bad Kreuznacherin Anna Roeren-Bergs übernimmt das Amt der Landes-DEHOGA

-Geschäftsführerin zum 1. Oktober von Claudia Heim, die zurück in ihre Heimat München kehrt.

Anna Roeren-Bergs lebt mit ihrer Familie in Bad Münster am Stein-Ebernburg und ist seit mehr als 20 Jahren als selbständige Rechtsanwältin in Bad Kreuznach beruflich tätig. Als ehrenamtliche Stadtbürgermeisterin und Kommunalpolitikerin hat sie 2014 maßgeblich die Fusion der beiden Städte Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein-Ebernburg gestaltet und begleitet. In ihrer neuen Position beim DEHOGA Rheinland-Pfalz will Roeren-Bergs gemeinsam mit dem Präsidium des Verbands für bessere politische Rahmenbedingungen für die gastgewerblichen Betriebe im Land kämpfen. "Einen ersten Focus sehe ich hier bei den in dieser Branche oftmals familiengeführten Betrieben in Rheinland-Pfalz mit ihren besonderen Anforderungen und Qualitäten", kündigt sie an.

Ihre Vorgängerin Claudia Heim, die seit Frühjahr DEHOGA-Landesgeschäftsführerin in Rheinland-Pfalz war, kehrt in ihre Heimat München. Dort erhielt sie eine Berufung als Hauptgeschäftsführerin beim Bund der Selbständigen - Gewerbeverband Bayern. Der DEHOGA Rheinland-Pfalz gratuliert zum Karrieresprung und wünscht Frau Heim für den weiteren beruflichen Werdegang alles Gute. red/rk