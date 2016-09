© Pentahotels Neue General Manager bei Penta in Rostock: Jan Frederik Eigelshoven

Jan Frederik Eigelshoven leitet Pentahotel Rostock

ROSTOCK. Das Pentahotel Rostock will künftig noch mehr Veranstaltungen ausrichten. Der neue General ManagerMitarbeiter der Hotelleitung mit der Aufgabe, die Interessen des Hotelunternehmers wahrzunehmen.

- und Businessgeschäft stärker an den Standort Rostock herantragen und mit den Veranstaltungsmöglichkeiten vor Ort zu vereinen.

Eigelshoven folgt in dem Pentahotel auf Christian Keßler. Vor seinem Wechsel nach Rostock war er als Hotel-Manager in der Frankfurter Business-Hotellerie tätig. In der Ostsee-Stadt hat er nun die Verantwortung über 152 Gästezimmer und acht Konferenzräume. Das Hotel befindet sich im historischen Zentrum und sieht sich daher sowohl als Business- wie auch als Leisure-Destination. Als besonderes Highlight der Hansestadt gilt der atemberaubende Barocksaal aus dem 18. Jahrhundert, der direkt mit dem Hotel verbunden ist.

. Ihr gehören derzeit insgesamt 27 Hotels in sieben Ländern und auf zwei Kontinenten an. red/rk