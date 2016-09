© Georg Roske Neue Projekte: KP Kofler setzt auch Innovation und Digitalisierung

Klaus-Peter Kofler übernimmt Geschäftsführung in Deutschland

BERLIN. Caterer Klaus Peter-Kofler will seinen Fokus wieder vermehrt auf das deutsche Geschäft richten.

Daher übernimmt er ab 1. Oktober 2016 den Vorsitz der Geschäftsführung der deutschen Gesellschaft seines Catering-Konzerns Kofler & Kompanie.





Mit der neuen Führungsposition will Klaus Peter-Kofler, kurz KP Kofler, zugleich einen neuen Themenschwerpunkt in die Geschäftsführung mit einbringen: Innovation und Digitalisierung.

weiter mit Mausklick... und Digitalisierung. Darüber hinaus sind die Bereiche Strategie, Marketing & PR sowie Personalwesen bei ihm angesiedelt. Einhergehend mit den aktuellen Veränderungen werden seine operativen Aufgaben für die Auslandstöchter von Martin Osbeck, K&K Group COO, übernommen.

Die weiteren Mitglieder der Geschäftsführung in Deutschland sind wie bisher Oliver Wendel, der das operative Geschäft der deutschen Gesellschaft sowie den VertriebBetriebswirtschaftliche Funktion im Sinne von Absatz.







Immer wieder neu erfinden

Klaus-Peter Kofler will künftig noch einen verstärkten Fokus darauf legen, dass das Unternehmen sich selbst immer wieder erneuert - auch vor dem Hintergrund der neuen Herausforderungen am Markt. "Der Cateringmarkt in Deutschland erlebt derzeit große Veränderungen: Viele junge und kreative Cateringunternehmen strömen auf den Markt, digitale Plattformen nehmen zu, die Kundenwünsche verändern sich. Als führendes Cateringunternehmen in Deutschland wollen wir diesen Prozess aktiv mitgestalten, mit digitalen Ansätzen, neuen Food-Konzepten und somit erweiterte Angebote in unser Dienstleistungsportfolio implementieren", kündigt der CEO und Gründer an.

Kontinuierlich weiterentwickelt habe sich Kofler & Kompanie bereits in den vergangenen Jahren, unter anderem mit dem Pop-up-Konzept Pret a Diner und der Internationalisierung. Mit Standorten in den sechs größten deutschen Städten sowie in London, Moskau, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Sao Paulo, Shanghai und Doha bietet das Unternehmen komplette Lösungen im Bereich Event-Catering, Gastronomie, Sports Hospitality und Legacy Business. red/rk

weiter mit Mausklick...-Catering, Gastronomie, Sports Hospitality und Legacy Business. red/rk