© Unternehmen Jetzt in Pattaya: Marc Sittl

Personalie

Marc Sittl leitet Mövenpick Siam Hotel Pattaya

BANGKOK. Neue Aufgabe für Marc Sittl: Ab sofort leitet der gebürtige Deutsche das 5-Sterne Resort Mövenpick Siam Hotel Pattaya mit 260 Zimmern.

Sittl war zuletzt General ManagerMitarbeiter der Hotelleitung mit der Aufgabe, die Interessen des Hotelunternehmers wahrzunehmen.

weiter mit Mausklick... im State Tower und Tower Club at Lebua in Bangkok. Er verfügt über rund 30 Jahre Branchenerfahrung. Zu seinen Stationen gehören Schweizer Luxushotels wie das Beau Rivage Lausanne und das Palace Hotel Gstaad, das Sofitel Palm Dubai und The Savoy in London.

Für seinen neuen Wirkungsort hat er sich viel vorgenommen: "Ich freue mich sehr, das Ruder für diese wegweisende Hotelanlage zu übernehmen und das Hotel sowie den Na-Jomtien-Strand als bevorzugtes Ziel für Paare, Familien und Gruppen aus Bangkok, der Region und der Welt weiter zu etablieren", so Sittl.