Neue Köpfe bei Leonardo

BERLIN. Die Leonardo-Kette teilt gleich fünf Neuzugänge in Führungspositionen mit. Im Berliner Head-Office der Gruppe übernimmt Franco Sterl den Posten des Director of Digital Marketing die Leitung eCommerce Europe. Sterl war bereits von 2008 bis 2011 als eCommerce & Distribution Coordinator bei Leonardo und zwischendurch unter anderem als E-Commerce

-Manager bei der B&B-Kette tätig. Er berichtet in der neu geschaffenen Position an Daniel Roger, Managing Director of Leonardo Hotels.

Ebenfalls in der Zentrale verstärkt Sven Seidelmann als Director of Sales Mice Region South das Corporate & Mice Team. Seidelmann war bereits 2011 als Sales Manager im Unternehmen für den Raum München zuständig und berichtet in seiner neuen Position an Maja Ziemann, Head of Corporate & Mice Sales Europe.

weiter mit Mausklick... Region South das Corporate & Mice Team. Seidelmann war bereits 2011 als Sales Manager im Unternehmen für den Raum München zuständig und berichtet in seiner neuen Position an Maja Ziemann, Head of Corporate & Mice Sales Europe.

Neue Köpfe gibt es auch in den Leonardo Hotels in Weimar, London Heathrow Airport und in zwei Häusern der Kette in Madrid. So leitet fortan Silke Jaeschke als Operations Manager das Leonardo Hotel Weimar. Sie tritt damit die Nachfolge von Karl-Heinz Hübscher an, der als langjähriger General Manager

in den Ruhestand ging. Jaeschke startet ihre Karriere 1994 als Empfangsmitarbeiterin im heutigen Leonardo Hotel Köln-Bonn Airport. Ihre Führungskompetenz und ihr fachliches Know-How baute sie in leitenden Funktionen und unterschiedlichen Abteilungen über die Jahre aus. Silke Jaeschke berichtet an Simone Leonhardt, Cluster General Manager East.

In das London Heathrow Airport kommt Yannick Goossens als Operations Manager. Er hatte einst als Night Auditor begonnen und arbeitete anschließend als Group Coordinator sowie als Front Office

Manager im Leonardo Hotel Brugge. Nach zwei Jahren als Operations Manager bei Leonardo in Aachen und Köln stellt er sich nun der neuen Aufgabe in London. Yannick Goossens wird an Yoram Biton, Cluster General Manager Germany South & Switzerland, berichten.

Die beiden neuen Leonardo-Häuser in Madrid bekommen mit Ivan Lara einen Operations Manager, der für zwei Häuser zuständig ist. Ivan Lara leitet das Leonardo Hotel Madrid City Center und des Leonardo Boutique Hotel Madrid und berichtet an Cluster General Manager Spain, Shay Raz. Lara begann seine Hotellaufbahn mit einem Hochschulabschluss in Tourismus Management als Front Office Agent. Im Leonardo Boutique Hotel Barcelona Sagrada Familia stieg er weiter als Front Office Manager auf. red/rk