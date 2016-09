© Worldhotels Neue Aufgabe: Megumi Tsukada ist Digital Key Account Manager bei Worldhotels

Personalien

Worldhotels stellt zwei neue Digital Key Account Manager ein

FRANKFURT/M. Die Kooperation der Worldhotels rüsten im direkten Online-VertriebBetriebswirtschaftliche Funktion im Sinne von Absatz.

weiter mit Mausklick... auf. Zwei neue Digital Key Account ManagerVerkaufsleiter.

weiter mit Mausklick... werden künftig die Hotels der Gruppe ausgiebig beraten und digitale Empfehlungen aussprechen. Zudem sollen sie die Webseiten der Partnerhotels auf Lücken und Problemstellen überprüfen. Eine der Neuzugänge ist Megumi Tsukada, die am Firmensitz in Frankfurt/M. arbeitet, der andere ist Daniel Spellmann, der in Orlando tätig ist.

Megumi Tsukada bringt langjähriger Erfahrung in der digitalen Reiseindustrie in Deutschland und Japan mit. Vor ihrem Start bei Worldhotels war sie ProduktBezeichnung für am Markt angebotene Wirtschaftsgüter .

weiter mit Mausklick... Marketing Managerin bei Microsoft Deutschland. Dort verantwortete sie alle mobilen Marketingstrategien, Aktivitäten in den sozialen Medien und im PR-Bereich für über eine Millionen Nutzer. Zuvor war Tsukada als Senior Search Engine Marketing Specialist bei Expedia für das Account Management und Markterschließungsstrategien in Japan, Korea und Südostasien tätig.

WEITERE BILDER ZUM ARTIKEL

Auf ein Bild klicken, um eine Großansicht zu zeigen. Auf ein Bild klicken, um eine Großansicht zu zeigen.

Daniel Spellman stößt in Orlando in das Marketingteam um Thomas Griffith, Executive Vice President the Americas’ von Worldhotels. Er verfügt über vielseitige Erfahrung bei Fluggesellschaften, Reisebüros, Hotelketten und Mitgliedsorganisationen. Vor seinem Eintritt bei Worldhotels war er Senior Director of Travel Technology bei der American Automobile Association (AAA), wo er mobile und digitale Marketingtechnologien für 47 Mitgliedsklubs verantwortete. Zusätzlich kümmerte er sich um die Sozialen Medien der Organisation. Zuvor war er bei Travelocity.com als Direktor für die amerikanischen Südstaaten, Südamerika und Französisch-Polynesien tätig. Hier verantwortete er das Vertragswesen, das Kundenmanagement und die Produktentwicklung für mehr 30.000 Partnerhotels.

Die beiden Digital Key Account Manager werden eng mit Dirk Führer, CEO von Worldhotels zusammenarbeiten. „Wir freuen uns sehr, zwei Digikams bei uns zu begrüßen“, so Führer. „Mit ihrem umfassenden Erfahrungsschatz in der digitalen Welt sind sie eine große Unterstützung für unsere Partnerhotels und werden Worldhotels helfen den Fokus der Gruppe auf digitale Expertise und Dienstleistungen weiter auszudehnen.“ red/rk