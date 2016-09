© Michelin Früher dran: Der Schweizer Guide Michelin kommt schon Anfang Oktober

Gourmet-Guide

Guide Michelin Deutschland erscheint erst im Dezember

KARLSRUHE. Die Spitzengastronomie fiebert jedes Jahr im Herbst dem Erscheinen der großen Gourmet-Guides entgegen. Besonders begehrte Auszeichnungen sind dabei die Sterne des Guide Michelin. Dabei werden sich deutsche Köche dieses Jahr aber noch ein wenig länger gedulden müssen. Denn die deutsche Auslage des Gastro-Führers soll dieses Jahr erst am 1. Dezember erscheinen und nicht, wie in den Vorjahren, schon Anfang November. Das gibt Michelin auf seiner Website bekannt.

Die umfangreich aktualisierte Auflage wird ab Dezember in Deutschland dann für 29,95 Euro angeboten. Dabei geht es nicht nur um Sterne. Das Spektrum der empfohlenen Häuser reicht vom Landgasthof bis zum Feinschmeckerlokal sowie von der einfachen und gut geführten Familienpension bis hin zum traditionsreichen Grandhotel. Für die Auswahl der Adressen im Guide Michelin ist ein Team aus hauptberuflichen, fest angestellten Inspektoren verantwortlich - laut dem Guide ausgewiesene Fachleute aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe. Sie sind das ganze Jahr über in Deutschland zum Testen unterwegs und gehen nach strengen Maßstäben vor.

Die neuen Sterne am Schweizer Gastronomiehimmel präsentiert der Guide Michelin dieses Jahr schon deutlich früher: Am 5. Oktober werden die Schweizer Sterne-Köche gekürt. Der Hotel- und Restaurantführer kommt dann ab dem 7. Oktober in den Handel. red/rk