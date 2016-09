© Veranstalter Tolle Stimmung: Auch in Salzburg wird es wieder zwei Sieger und viele engagierte Kandidaten zu feiern geben.

Koch des Jahres

Auf zum zweiten Vorfinale nach Salzburg

FREIBURG/SALZBURG. Am 10. Oktober wird Österreich erneut zum Schauplatz des beliebten Live-Wettbewerbs Koch des Jahres. Das zweite Vorfinale der Auflage 2016/17 wird in der Panzerhalle Salzburg ausgetragen, dazu gibt es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Koch-Shows, Workshops, Talkrunden und Interviews. Die rund 1000 erwarteten Besucher können von internationalen Starköchen lernen und sich auf dem Aussteller-Marktplatz inspirieren lassen.

Die sechs Kandidaten stehen jetzt fest. Es sind:

Daniel Hutsteiner – Küchenchef Restaurant Gesundheitshotel Gugenbauer, Schärding am Inn (A)

Jürgen Kettner - Chef-Saucier / Chef Tournant Restaurant Schöngrün, Bern (CH)

Jan Pettke – Küchenchef Scheck-In Kochfabrik, Achern (D)

Christopher Sakoschek – Privatkoch cs-cooking, Kirchdorf in Tirol (A)

Christina Steindl – Sous-Chefin Rohrmoser Kocht GmbH, Bischofshofen (A)

weiter mit Mausklick..., Bischofshofen (A)

Matthias Walter – Sous-Chef Burg-Staufeneck*, Salach (D)

Aus sechs Ländern reisen die Juroren nach Salzburg an, um die Stars der gehobenen Gastronomie von morgen zu entdecken. Präsident des Wettbewerbs und 3-Sterne-Koch-Legende Dieter Müller (MS Europa) heißt folgende Stargäste und Jurymitglieder willkommen: Nick Bril (The Jane, zwei Sterne, Antwerpen), Oriol Castro (Disfrutar, ein Stern, Barcelona), Gastrokritiker Wolfgang Faßbender, Sebastian Frank (Hórvath, zwei Sterne, Berlin), Fooddesigner und -berater Martin Lippo, Karl und Rudolf Obauer (Restaurant & Hotel Obauer, Werfen), Andreas Senn (Senns Restaurant, zwei Sterne, Salzburg)und Cornelius Speinle (Dreizehn Sinne, ein Stern, Schlattingen).

Das EventInszenierte Veranstaltung in meist außergewöhnlicher Umgebung , die Gäste durch ihre emotionale Ansprache aktivieren soll.

weiter mit Mausklick... beginnt nach dem Einlass um 11.30 Uhr direkt mit einer spannungsreichen Performance des katalanischen Meisterkochs Oriol Castro und bringt weitere Live-Cooking-Shows von Cornelius Speinle, Sebastian Frank und den drei iChefs Stefan Lenz, Maximilian Aichinger und Roland Huber mit sich. Talkrunden und Interviews, wie mit dem belgischen Starkoch und -DJ Nick Bril finden in einer gemütlichen Lounge-Atmosphäre statt, die dazu einlädt, direkt mit den Vorbildern in Kontakt zu treten.

Darüber hinaus werden kostenlose Workshops mit limitierten Plätzen angeboten: von den Geheimnissen der BaristaPlural Bariste ), Spezialist an der Espressomaschine, der Kaffeespezialitäten zubereitet und dem Gast serviert.

weiter mit Mausklick... über Weinexpertise, Social-Media-Know-how und die neuesten Cocktail-Trends bis hin zum Kochen mit dem amtierenden Koch des Jahres, Stefan Lenz, gibt es viel zu lernen. Abgerundet wird der Tag mit einer exklusiven VIPfür very important person, Gast, der für das Hotel oder ^ Restaurant, beispielsweise aufgrund seines Bekanntheitsgrades oder Umsatzvolumens, sehr wichtig ist und in der Regel bevorzugt behandelt wird.

weiter mit Mausklick...-Loftparty unter den Dächern der Panzerhalle.

Passend zur LocationMeist außergewöhnlicher Ort für Feste, Filmaufnahmen sowie sonstige Veranstaltungen bzw.

weiter mit Mausklick... wird ein neues Markthallen-Konzept für den Ausstellerbereich umgesetzt. „Die Panzerhalle Salzburg inspirierte uns zu einem an diesen besonderen Veranstaltungsort angepassten Design“, so Geschäftsführerin Núria Roig. Sponsoren und Partner des Wettbewerbs haben im Vorfeld mit viel Engagement an der Gestaltung des Marktplatzes und des Rahmenprogramms mitgewirkt.

Die AHGZ verlost als Medienpartner und Sponsor wieder fünf Mal zwei Karten. Wer Interesse hat, schickt eine E-Mail (bitte Namen, Betrieb und Adresse angeben) an untenstehende Adresse. Einsendeschluss ist der 25. September. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. red/eck

b.eck@ahgz.de