© Blinow61/Colourbox Übernahme in der Opelstadt: Novum pachtet und renoviert das Columbia Rüsselsheim

Betreiberwechsel

Aus Columbia Rüsselsheim wird ein Novum Select

RÜSSELSHEIM. Neuzugang bei Novum: Die 4-Sterne-Linie der Hotelgruppe, Novum Select, bekommt mit dem bisherigen Columbia Hotel in Rüsselsheim Zuwachs. Das Hotel mit 151 Zimmern wurde von der privat geführten Hamburger Hotelgruppe übernommen. Nach umfangreicher Modernisierung und Umbauten soll es Anfang Februar 2017 wiedereröffnet werden.

Mitte Juni war das Haus geschlossen worden, die Zukunft des Gebäudes vorerst unklar. Nun tritt Novum als neuer Pächter auf den Plan. „Das von der Columbia-Gruppe langjährig geführte Hotel ergänzt unsere Novum-Selec-Häuser hervorragend in der wirtschaftlich robusten Region Rhein-Main“, sagt David Etmenan, geschäftsführender GesellschafterBegriff aus dem Handelsrecht sowie dem Gesellschaftsrecht für einen Teilhaber bzw.

weiter mit Mausklick... des Unternehmens. Das Portfolio der Novum Hotel Group in der Rhein-Main-Region wächst damit auf sechs Häuser. Das künftige Novum Select Hotel Rüsselsheim werde nun mit dem Eigentümer, der Dr. Peters Group, umfassend modernisiert und für einen effizienten Betrieb als Businesshotel umgebaut und den Standards von Novum Select angepasst. CBRE Hotels hatte die Dr. Peters Group exklusiv bei der Verpachtung des ehemaligen Columbia Hotel Rüsselsheim an die Novum Hotel Group beraten.

Das Rüsselsheimer Businesshotel hatte wie auch die anderen Columbia-Häuser einst hohe kulinarische Ambitionen. Das fünf Tische kleine Restaurant Navette mit monatlich wechselndem 6-Gänge-Menü war bis zur Schließung vor einem Jahr mit einem Stern des Guide Michelin ausgezeichnet. red/beh