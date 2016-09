© Brostock/Colourox.de Fahrrad leihen während des Citytrips: Das ist eine der von "Booking Experiences" vorgeschlagenen Aktivitäten

Buchungsportale

Booking.com wirbt mit personalisiertem Reiseführer

AMSTERDAM. Die Plattform Booking.com erweitert ihre Funktionen für Reisende. Dabei geht es nicht mehr nur um die reine Unterkunftssuche, sondern um weitere Reiseerlebnisse am Zielort. Sobald Reisende einen Aufenthalt in einer dieser Destinationen buchen, können sie in der Booking.com-App eine Liste der Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten einsehen. Der mobile Reiseführer namens "Booking Experiences" orientiert sich bei diesen Vorschlägen an den persönlichen Reisevorlieben des jeweiligen Nutzers.

Die App soll noch einen weiteren Vorteil haben: Die Reisenden sollen bei den Sehenswürdigkeiten nicht mehr Schlange stehen müssen. Buchung

und Zahlvorgang sind bei "Booking Experiences" in der Booking.com-App integriert und erfolgen über einen QR-Code. Dieser wird automatisch mit einer Kreditkarte der Wahl verbunden. Dabei nehmen nicht nur klassische Sehenswürdigkeiten wie etwa Museen teil, sondern auch Anbieter von anderen Aktivitäten, wie etwa Fahrradverleiher.

Nach der erfolgreichen Pilotanwendung des neuen Tools für Amsterdam ist es nun auch für die Reiseziele Paris, London, Rom und Dubai für Android und iOS verfügbar. Für New York City soll es noch im Herbst online gehen.

"Mit 'Booking Experiences' vereinen wir die Ergebnisse der Kundebewertungen und unsere fundierten Kenntnisse über das Reisen mit dem innovativen Ziel, auf smarte Weise künstliche Intelligenz in unsere Produkte zu integrieren", so David Vismans, Chief Product Officer bei Booking.com. Das Portal will somit eine neue, einzigartige, mobile Reiseerfahrung ermöglichen. red/rk