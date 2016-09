© Constantine Pankin/Colourbox.de Keine Wahlmöglichkeit: Gourmetlokale der jüngeren Generation servieren dem Gast häufig nur ein Menü

Chef-Sache 2016

Gourmetgastro ohne Wahlmöglichkeit

KÖLN. Wie jedes Jahr begann das internationale Köche-Symposium Chef-Sache in Köln am Sonntagvormittag und dauerte bis Montagabend. Wer jedoch zu spät kam, der wurde bestraft. Denn schon Sonntag um 11 Uhr fand auf der Bühne eine Diskussion mit anschließender Kochverführung statt, die zu den Höhepunkten der Veranstaltung zählte. Vertreten waren zu dieser Zeit noch nicht die ganz großen Namen der Kochszene, aber dafür die junge Generation, darunter Namen, die man sich merken muss, wie Micha Schäfer, Küchenchef im Restaurant Nobelhart & Schmutzig in Berlin, und Felix Schneider, Küchenchef im Restaurant Sosein in Heroldsberg bei Nürnberg.

Bevor einzelne Gerichte zubereitet wurden, erörterte Ralf Bos zunächst mit den jungen Köchen und Gastronomen die Situation in der Spitzengastronomie. Fine-Dining scheint von Casual-Dining abgelöst zu werden. Erstklassige Kochkunst soll in neuen Formaten erscheinen: besser in den Alltag eingebunden, nicht mehr ganz so teuer, in gewisser Weise vereinfacht, vielleicht nur noch ein Menü, konsequent lokal verankert, unverwechselbar die eigene Region reflektierend, mit feiner heimischer Produktkultur, ökologische sinnvoll; das Essen leichter, gesünder, mit höherem pflanzlichen Anteil.

Sowohl im Nobelhart & Schmutzig als auch im Sosein wird tatsächlich nur noch ein Menü am Abend angeboten, ab 8 Uhr synchron für alles Gäste. Es kehrt mehr oder minder das einstmalige berühmte Prinzip der Table d’Hôte zurück: die gemeinsame Speisetafel, bloß sitzt jetzt der Gast im Nobelhart & Schmutzig an der Küchenbar, im Sosein an einzelnen Tischen. Man könnte meinen, dass viele Besucher darüber empört seien, wenn es ausgerechnet in der modernen multioptionalen Welt keine Wahlmöglichkeit mehr gebe. Doch Billy Wagner, der Patron des Nobelhart & Schmutzig, erklärte auf der Bühne: Das Gegenteil sei der Fall; viele Gäste seien froh, wenn ihm der Gastronom die Qual der Wahl abnehme und so für einen entspannten Abend sorge.

Küchenchef Micha Schäfer nimmt sich viel Zeit, im Umkreis von Berlin passende landwirtschaftliche Erzeuger zu finden und gemeinsam mit ihnen eine neue deutsche Produktkultur zu entwickeln. Nur mit allerbesten Zutaten, so sein Credo, ist es möglich, auch das einzelne Gericht zu vereinfachen. Eine spezielle Kohlrabi-Sorte von besonderer Süße aus der Region wird beispielsweise lediglich dünn gehobelt, in Joghurtmolke über Nacht mariniert und am nächsten Tag mit gegrillten weißem Speck serviert. Die schlichte Speise hat genügend Differenz in sich: die Süße und Frische des Kohlrabis, die Säure der Joghurtmolke, das Fett und das Röstaroma des Specks. Der Guide Michelin ist so frei, eine solche reintönig-puristische Küche mit einem Stern auszuzeichnen.

Mehr von der Chef-Sache lesen Sie in Kürze in einer der gedruckten AHGZ-Ausgaben.