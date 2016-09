© Stuttgart Marketing Passgenaue digitale Inhalte: Das bekommen Gäste bereits im V8-Hotel in Böblingen.

Digitale Gästemappe

V8 Hotel ist erster Nutzer der digitalen Gästemappe von Stuttgart Marketing

STUTTGART. Im Zuge der Digitalisierungsstrategie für den regionalen Tourismus hat die Stadt Stuttgart nun eine Vorreiterrolle in Deutschland: Vergangene Woche ist die erste digitale Gästemappe einer touristischen Destination - der Region Stuttgart - an den Start gegangen. Ein Hotelier - Simeon Schad vom V8-Hotel in Böblingen - hat bereits auf seinen 34-Zimmern ein Tablett-Gerät vorrätig, über das die Gäste touristische und eigenen Hotelangebote über eine App erhalten.

„Diese Möglichkeit kommt genau zur richtigen Zeit", sagt Simeon Schad, der nicht nur Inhaber des V8 Hotel ist, sondern auch Vorsitzender der Fachgruppe Tourismus und Hotellerie bei der DEHOGA

Kreisstelle Stuttgart. „Der digitale Zugang auf den Hotelzimmern zu touristischen Angeboten in der Region Stuttgart erfreut sich wachsender Beliebtheit und wird von unseren Gästen mehr und mehr nachgefragt."

Als Partner entschied sich Stuttgart Marketing für den Anbieter Roompad mit Sitz in Nürnberg. "Das Unternehmen verfügt über umfangreiche Kenntnisse in diesem neuen Markt und hat eine entsprechende Anwendung entwickelt, die genau auf die Bedürfnisse der Region Stuttgart zugeschnitten ist. Als Ansprechpartner vor Ort steht das Systemhaus MetaComp GmbHAbk. für Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

aus Stuttgart den Hoteliers zur Verfügung", erläutert Armin Dellnitz, GeschäftsführerBezeichnung für das Leitungsorgan der Gesellschaft mit beschränkter Haftung .

von Stuttgart Marketing. Die Digitalisierung im Tourismus hält er für essentiell. So hat er bereits das öffentliche Wlan in der Landeshauptstadt ausgebaut und die kostenlose App "Stuttgart After Bussiness" gelauncht.

Die „Digitale Gästemappe Region Stuttgart" verfügt über eine direkte Schnittstelle zur touristischen ProduktBezeichnung für am Markt angebotene Wirtschaftsgüter .

- und Angebots-Datenbank der Stuttgart-Marketing und Regio Stuttgart. Die Hotels haben damit die Möglichkeit, ihren Gästen weitreichende, stets tagesaktuelle Informationen über die touristischen Highlights und Veranstaltungen der Region Stuttgart zu präsentieren. Über eine Verortung werden dabei vorrangig die Angebote angezeigt, die sich fußläufig von dem jeweiligen Hotel befinden. Die Pflege der Informationen und Angebote übernimmt die Stuttgart-Marketing GmbH. Die Pflege der eigenen Services liegt beim Hotelier.

Zahlreiche, topaktuelle Services für den Gast

Momentan befinden sich andere Hoteliers aus Stuttgart laut Dellnitz lediglich in einer Beobachtungsphase. Deshalb kamen immerhin 20 Kollegen vergangene Woche ins V8-Hotel, um sich von Schad die Abläufe erklären zu lassen.

Folgende Möglichkeiten haben Hoteliers über die App:

1. Personalisierte Gästeansprache

2. Live-Chat zur einfachen Kommunikation mit den Gästen

3. Roomservice-, SpaAuf körperlichem Wohlbefinden basierende Erholungseinrichtung in einem Hotel.

- und Restaurant-Angebote

4. Push-Nachrichten direkt an den Gast

5. Gäste-FeedbackJede Art von Rückmeldung, die anzeigt, ob eine andere Person ein bestimmtes Verhalten oder eine sprachliche Äußerung verstanden hat und darauf reagiert.

während dem Aufenthalt

6. Gäste-ABC und Hotelinformationen immer aktuell

7. Sprachpaket mit den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch

8. Integration in die bestehenden Hotelsysteme

Wenn sich Hoteliers für den neuen digitalen Service interessieren, organisiert Stuttgart Marketing eine kostenlose Beratungsleistung. Die KostenDer in Geldeinheiten bewertete Verbrauch von Produktionsfaktoren und Dienstleistungen, der zur Erstellung und zum Absatz der betrieblichen Leistung erforderlich ist.

pro Zimmer pro Monat beginnen bei 5 Euro, inbegriffen ist dabei die Schnittstelle zur Hotelsoftware. Laut Dellnitz ist eine Zusammenarbeit mit allen Anbietern von Hotelsoftware möglich. Voraussetzung für die Nutzung ist ein ausgebautes Wlan im Hotel und die Investition in den Kauf der Hardware.

Zürich ist Vorreiter in Europa

Vorreiter in Sachen digitaler Destination ist die Stadt Zürich. Dort stellte der Anbieter Suitepad dafür 10.000 Geräte zu Verfügung. Finanziert wurde die großzügige Suitepad-Ausstattung in Zusammenarbeit mit Swiss Casinos Zürich und dem Zürcher Hotelier-Verein. Hoteliers erhalten dabei gratis ein Tablet pro Zimmer, eine kostenlose Installation vor Ort, einen kostenlosen Betrieb der Suitepads in der Basisversion im 1. Jahr. Oder einen vergünstigten Betrieb in der Executive und Superior Version. Für die Folgejahre soll es vergünstigte Konditionen geben.