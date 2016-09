© Leonardo Hotels Auf Expansionskurs: Die Leonardo Hotels wachsen in Spanien und Großbritannien

Expansion

Leonardo übernimmt Hotels in Edinburgh und Madrid

EDINBURGH. Der angekündigte Brexit lässt die Leonardo-Kette nicht vor Großbritannien zurückschrecken. Nachdem bereits im März 2015 der Markteintritt mit dem Leonardo Hotel London Heathrow Airport in Großbritannien gelungen ist, übernimmt das Unternehmen nun das nächste Hotel in dem Land. Es befindet sich in Edinburgh Haymarket und nennt sich Leonardo Hotel Edinburgh City.

Das 282-Zimmer-Haus wurde bisher als Premier Inn geführt und wird ab dem 7. Oktober zum Leonardo umfirmiert. Die Lage im historischen Stadtkern soll sowohl Freizeit- als auch Businessreisende ansprechen. Dank vier Veranstaltungsräumen sollen es sich zudem für Meetings eignen. Im Zuge der Umfirmierung sind umfangreiche Renovierungsarbeiten, die vom Hotel Interior Designer Andreas Neudahm verantwortet werden, geplant.

Auch in Spanien ist die Leonardo-Gruppe weiter auf Expansionskurs. Zum 30. September wird dort das 4-Sterne-Hotel Gran Atlanta Madrid ins Portfolio aufgenommen. Es ist das dritte Haus der Marke in der spanischen Hauptstadt und verfügt über 180 Zimmer. Entscheidend für die Übernahme

sei die exzellente Lage inmitten des Geschäfts- und Bankenviertels der Stadt gewesen, teilt das Unternehmen weiter mit. Bis zu den geplanten Renovierungsarbeiten im kommenden Jahr wird das Gran Atlanta Madrid unter dem aktuellen Namen weiter geführt, bevor dann im Herbst 2017 mit der Wiedereröffnung ein Rebranding in die Markenwelt der Leonardo Hotels erfolgt.

Leonardo ist die europäische Division der Fattal Hotels Group, gegründet von David Fattal in Israel. Seit 2007 ist Leonardo Hotels mit über 65 Hotels in mehr als 35 Destinationen auf dem europäischen Markt vertreten, und zwar in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Spanien, Ungarn, Tschechien, Polen und Italien. Die Häuser befinden sich in der 3- bis 4-Sterne-superior-Kategorie. Untermarken der Dachmarke

Leonardo Hotels sind Leonardo Royal, Leonardo Boutique und Leonardo Inn. red/rk