Expansion

Motel One eröffnet acht neue Hotels in 2017

MÜNCHEN. Anlässlich der Immobilien-Messe

Expo Real gibt die Hotelkette

weiter mit Mausklick... MotelBeherbergungsbetrieb, der mit einem Hotel zu vergleichen ist, jedoch in der Regel über kein Restaurant verfügt.

weiter mit Mausklick... One noch einmal einen Überblick über ihre geplanten Neueröffnungen. Allein im Laufe des Jahres 2017 sollen acht neue Hotels in europäischen Großstädten hinzukommen. Zusammen mit den bereits vertraglich gesicherten weiteren Projekten blickt die Gruppe damit auf ein Wachstum von derzeit 54 Hotels auf insgesamt 81 Hotels.

Dabei steht die internationale Expansion weiter im Fokus. Die Motel One Group feierte Mitte 2016 mit dem Motel One Basel ihren Markteintritt in der Schweiz – ein zweites Haus wird 2017 in Zürich folgen. Ebenfalls im kommenden Jahr steht der Markteintritt in Spanien bevor, mit der Eröffnung des Motel One Barcelona-Ciutadella, ein erstklassiger Standort in der Kultmetropole. Der Markteintritt Frankreich ist mit einem ersten Haus in Paris für Ende 2017 geplant.

Auch im Inland expandiert Motel One weiter. In Berlin entstehen in 2017 zwei neue Flaggschiffe: das Motel One Berlin-Upper West direkt an der Gedächtniskirche und das Motel One Berlin-Alexanderplatz, mit 700 Zimmern dann das größte Hotel der Gruppe. Zudem werden 2017 das Motel One München-Parkstadt Schwabing und das Motel One Freiburg eröffnen. Im Vereinigten Königreich baut Motel One seine Präsenz mit einem neuen Haus im Herzen von Manchester und einem Standort im Zentrum von Glasgow weiter aus.

Alle Motel One Hotels folgen weiterhin dem Konzept "Viel Design für wenig Geld" und befinden sich an innerstädtischen Standorten. Neben dem Heimatmarkt Deutschland istd ie Gruppe inzwischen in Österreich, Großbritannien, Belgien, Niederlande und Tschechien aktiv. im 1. Halbjahr 2016 erwirtschaftete sei einen Umsatz von 171 Mio. Euro. red/rk

