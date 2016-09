© Unternehmen Gründer der Cocoon Hotelgroup GmbH: (von links) Johannes Eckelmann, Axel Gruner, Marc Rosendahl, Burkhard von Freyberg

Expansion

Münchner Marke Cocoon soll weitere Städte erobern

MÜNCHEN. Das Lifestyle-Hotelkonzept Cocoon soll expandieren. Und zwar auch außerhalb von München, wo es bislang drei Hotels der Marke gibt. Dazu haben die Professoren Dr. Axel Gruner und Dr. Burkhard von Freyberg sowie die Unternehmer Johannes Eckelmann und Marc Rosendahl die Cocoon Hotelgroup GmbHAbk. für Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

weiter mit Mausklick... gegründet. Diese soll die zweite Generation der Cocoon Hotels auf den Markt bringen.

Die vier GesellschafterBegriff aus dem Handelsrecht sowie dem Gesellschaftsrecht für einen Teilhaber bzw.

weiter mit Mausklick... blicken allesamt auf jahrzehntelange Gastgebererfahrung zurück. Johannes Eckelmann betreibt bereits drei Häuser der Marke Cocoon sowie vier weitere Hotels in München. Mit Axel Gruner und Burkhard von Freyberg, beide Hospitality Management Professoren an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in München und Berater in Hotellerie und Gastronomie, sowie mit Marc Rosendahl mit langjährigen Erfahrung im Cruise Operations Management (Finanzen & Prozesse), holt sich Eckelmann weitere Hospitality-Kompetenz ins Boot.

Gemeinsam planen die vier Gründer ein lebensfrohes, professionelles, überwiegend standardisiertes Hotel- und Gastrokonzept, das auf dem Fundament der bestehenden Cocoon-Werte aufbaut. Neben der Markenprofilierung und -penetrationDurchdringung einer Werbebotschaft in einer Zielgruppe bzw.

weiter mit Mausklick... stehen vor allem die Bereiche Unternehmensentwicklung, Qualitätsmanagement^ Total Quality Management.

weiter mit Mausklick..., VertriebBetriebswirtschaftliche Funktion im Sinne von Absatz.

weiter mit Mausklick..., Prozessoptimierung sowie ein neues Getränke- und Speisenangebot ganz oben auf der Agenda der vier "Cocooner", wie sie sich selbst nennen.

"Den Schlüssel für das Tor zur Zukunft sehen wir in unserer Innovationskraft", so die einhellige Meinung der Gesellschafter. Das ursprüngliche Cocoon-Motto – "Check In, Chill Out" – soll weiterhin groß geschrieben werden. Auch in den urbanen Oasen der neuen Cocoon Hotels soll der Gast zur Ruhe kommen und sich mit Gleichgesinnten vernetzen. Dieses "Cocooning" wird künftig noch intensiver bespielt und dabei um die Dimensionen "Fashion" und "Passion" erweitert. Die fashionaffine und weltoffene ZielgruppeEine von der Marketingabteilung oder vom Unternehmer festgelegte Auswahl von Marktteilnehmern, an die sich ein Angebot oder eine Maßnahme richtet .

weiter mit Mausklick... soll in allen Bereichen der Hotels auf Leidenschaft, Energie und Lebensfreude treffen. Passionierte Gastgeber, natürliche und hochwertige Materialien, ein ausgereiftes B&F (Beverage & Food) Konzept sowie der klare Fokus auf Lokalität soll Touristen und Einheimische begeistern. Zudem sollen innovative Technologien die Cocoon Hotels zu einem Vorreiter machen. red/rk