© Maritim Hotels Freuen sich auf ihre neuen Aufgaben: Die Auszubildenden im Maritim Hotel Berlin mit Direktorin Claudia Damsch-Oepping (vorne, 5.v.l.).

400 Auszubildende starten bei Maritim

BAD SALZUFLEN. Mit 401 Auszubildenden starten die Maritim Hotels mit einer gleichbleibend hohen Zahl wie im Vorjahr in das neue Ausbildungsjahr. Alle freien Ausbildungsplätze konnten besetzt werden. In diesem Jahr beginnen zudem erstmals sechs Auszubildende mit anerkanntem Flüchtlingsstatus ihren Berufsweg bei Maritim. In den 34 Maritim Hotels deutschlandweit erlernen in diesem Ausbildungsjahr 239 junge Leute das Hotelfach. Ausgebildet werden außerdem 85 Köche, 42 Restaurantfachleute und 15 Hotelkaufleute. 20 der Azubis werden als Kaufleute für Büromanagement, Veranstaltungskaufleute oder -techniker ausgebildet.

Spitzenreiter mit 24 neuen Azubis ist in diesem Jahr das Maritim Hotel Bonn. Die meisten angehenden Köche starten im Maritim Airport Hotel Hannover und im Maritim Hotel Berlin, das sich ebenfalls in der Ausbildung der Restaurantfachleute an die Spitze gesetzt hat.

Die Chancen für Berufseinsteiger bei Maritim sind vielfältig – ausgebildet wird in den klassischen Hotelberufen genauso wie im kaufmännischen Bereich und der Veranstaltungstechnik. Ergänzt wird die duale Ausbildung durch moderne Lehr- und Lernmethoden wie E-Learning, Tutorials oder Planspiele. Nach der Ausbildung sorgt die Maritim Akademie für stetige Fort- und Weiterbildung. Ingesamt sind bei der inhabergeführten deutschen Hotelgruppe gut 1200 Auszubildende über alle Lehrjahre hinweg beschäftigt. red/ko