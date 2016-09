© Unternehmen Yasha Tarani: „Gäste dort abholen, wo sie sich befinden – online und meist auch unterwegs.“

Gastbeitrag

Mut zur Digitalisierung

Nun hat sie auch die Gastronomie erreicht: die Digitalisierung. Für die Hotellerie ist sie mittlerweile eine alte Bekannte, Online-, Social-Media- und E-Mail-Marketing sind nicht mehr wegzudenken. Die Gastro-Branche hingegen befindet sich gerade noch am Anfang. Man kann meinen, sie beobachtet die aktuelle Entwicklung aus sicherer Entfernung, sich langsam vortastend, ob sie mit dem Neuling auf Tuchfühlung gehen soll. Aber ja! Denn das Warten kostet wertvolle Zeit, und Zeit ist Geld – vor allem in der Gastronomie.

Viele Gastronomen stehen der Digitalisierung kritisch gegenüber. So höre ich häufiger: Keine Zeit, kein Geld und kein PersonalIn der Hotellerie und Gastronomie haben diese durch den Kontakt zu den Gästen einen wesentlichen Einfluss auf die vom Gast wahrgenommene Dienstleistungsqualität.

weiter mit Mausklick... für Digitalmarketing! Klar, man muss zunächst einiges investieren, um sich auch digital aufzustellen und entsprechende Wirkung zu erzielen: Website aufsetzen, Social-Media-Kanäle einrichten und Marketingplanung angehen. Im Alltagsgeschäft sicherlich nicht ganz leicht unterzubringen, aber es lohnt sich. Nicht zuletzt, weil man seine Gäste dort abholt, wo sie sich befinden: online und meist auch unterwegs. So bietet gerade eine Website erstaunliches Potenzial, sein eigenes Angebot zu bewerben, sichtbar und leichter auffindbar zu machen. Sie ist somit bereits Service am Gast, bevor dieser das Lokal betritt. Mit aktuellen Angeboten und Speisekarten sowie Online-Reservierungsfunktion ist sie zentrale Anlaufstelle sowie Informationsplattform für neue Gäste und Stammgäste. Zugleich ist sie Marketing- und Vertriebsplattform für den Gastronomen.

Also worauf noch warten? Gastronomen müssen die Chancen, die ihnen durch Online-Marketing geboten werden, ergreifen – bevor es andere tun! Denn ebenso wie in der Hotellerie stellen sich auch in der Gastronomie immer mehr Anbieter zwischen Gast und Restaurant. Reservierungsplattformen nehmen Gastronomen sprichwörtlich die Butter vom Brot. Denn sie bekommen für etwas Geld, was der Gastronom mit geschicktem Marketing auch selber erzielen kann: Reservierungen! Zudem geht nicht nur Geld, sondern auch die Hoheit über die eigenen Daten verloren. Und gerade die sind wichtig, wenn es um längerfristige und nachhaltige Gästebindung geht. Also: Nur Mut zur Digitalisierung! Denn sie ist nicht Fluch, sondern vielmehr Segen – wenn man sie nicht (nur) Dritten überlässt.

