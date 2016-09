© Unternehmen Debüt in Leipzig: Die Marke White Monkey von Marché International

Gastrokonzepte

Marché startet White Monkey

LEIPZIG. Das Schweizer Gastronomieunternehmen Marché International hat in Leipzig die erste Filiale seiner neuen Marke White Monkey eröffnet. Sie befindet sich in der Innenstadt, ist als Ganztages-LocationMeist außergewöhnlicher Ort für Feste, Filmaufnahmen sowie sonstige Veranstaltungen bzw.

weiter mit Mausklick... konzipiert und ein Mix aus Restaurant und Bar. "Das Angebot reicht vom coolen Lunch bis zum nächtlichen Barbetrieb", so Marché-CEO Oliver Altherr.

Im Mittelpunkt stehen hochwertige Pizzen, die im White Monkey unkonventionell serviert und mit der Schere portioniert werden. So gibt es die Varianten "Tuna Sashimi" oder "a la francaise" - mit Brie, Preiselbeeren und Thymian. Oder auch mit BBQ Chicken, Vitello Tonnato, Riesengarnelen mit Rinderpastrami, Apfel und Zimt, Waldbeeren und Marshmallows, je nachdem, wonach dem Gast der Sinn steht.

Das Interieur spielt mit nostalgischen und modernen Spielelementen, ein Mix aus Natursteinen und Holz, versehen mit viel Farbe und effektvoll illuminiert. Der rund 300 Quadratmeter große Gastraum und die Terrasse bieten rund 150 Gästen Platz. Entwickelt wurde das Raumkonzept von der Ippolito Fleitz Group, die bereits mehrere Gastro-Objekte plante und realisierte.