© AHGZ-Archiv/Traube Tonbach Neue Auszeichnung: Silvio Nickol (links), hier bei einem Gastspiel in der Traube Tonbach, hat vom Gault Millau Österreich vier Hauben erhalten

Gault Millau

Österreich hat einen neuen 4-Hauben-Koch

WIEN. Silvio Nickol kocht derzeit im Wiener Palais Coburg so gut wie noch nie. Ein Grund für die Herausgeber des Gourmetführers Gault Millau, ihn dieses Jahr mit der höchsten Auszeichnung von vier Hauben zu ehren. „Silvio Nickol hat seinen eigenen Weg nun wirklich gefunden, zeigt Mut zur Kompromisslosigkeit und vor dieser Kreativität können wir uns nur verneigen“, so die Herausgeber des Gault Millau, Martina und Karl Hohenlohe.

Die bisher mit vier Hauben bewerteten österreichischen Restaurants konnten ihre Position bestätigen: das Steirereck im Stadtpark in Wien, das Restaurant Obauer in Werfen und das Simon Taxacher in Kirchberg in Tirol. Heinz Reitbauer von Steirereck wurde obendrein der Titel "Koch des Jahrzehnts" verliehen.

Insgesamt gibt es in Österreich 612 Haubenrestaurants. Das haubenstärkste Bundesland ist laut den Bewertungen im Gault & Millau 2017 Wien mit 157 Hauben in 113 Restaurants.

Der Gault Millau hat zudem wieder einen Patissier des Jahres gekürt. Es ist Johannes Maier aus dem Restaurant Hubertus in Filzmoos. Erstmals wurde auch Bier getestet, das in der Genuss-Welt ein großes Thema geworden sei, so die Herausgeber des Gourmetguides, die besonders auf die neue, handwerkliche Brauszene abzielen. Hier seien in besonderem Ausmaß Kreativität, Spontanität und Individualität anzutreffen.

Bier des Jahres wurde das Champion Bitter Wildbrett der Brauerei Hofstetten aus St. Martin im Mühlkreis. Es handelt sich dabei um ein extra-bitteres Experimental-Bier, ein nicht übermäßig mächtiges, untergäriges "Imperial Pilsner", für das eine internationale Hopfensorte mit dem Mühlviertler Hopfen kombiniert wurde. Das Bier, in Barrique gefüllt, ergibt einen Geschmack, den die Tester als „bitter, sauer, dicht, mit feincremigen Umami-Noten“ bezeichnen. red/rk