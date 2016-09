© Susanne Stauß Kolja Kleeberg bei Henkell in Wiesbaden

Gourmetgastronomie

Kolja Kleebergs Vau ist geschlossen und soll woanders wieder öffnen

BERLIN. Sternekoch Kolja Kleeberg (52) sucht derzeit nach neuen Räumlichkeiten für sein Restaurant Vau, das seinen Betrieb bereits eingestellt hat. Den angestammten Platz am Berliner Gendarmenmarkt müsse er verlassen, lässt er der AHGZ mitteilen. Denn die Pachtverhandlungen mit den neuen Eigentümern des Lokals seien trotz vieler Bemühungen erfolglos geblieben. "Gerne wären wir am alten Standort geblieben und haben bis zuletzt auf eine Einigung gehofft", sagt Kleeberg.

Das soll aber nicht das aus für das mit einem Michelin-Stern dekorierte Restaurant bedeuten. Kleeberg will mit dem Vau einen Neuanfang starten. Spätestens im kommenden Jahr soll das Vau an neuer Stelle eröffnen und den gewohnt hohen Küchenstil weiterhin halten. Kleeberg via Facebook: "Jetzt suchen wir auf Hochtouren nach einem neuen Standort und freuen uns auf einen Neuanfang 2017. Wir wollen die Zeit auch für eine kreative Auszeit nutzen." Auf Veranstaltungen sei man weiterhin vertreten.

Insolvenzantrag im Juni

Das Vau war bereits im Juni dieses Jahres in die Schlagzeilen geraten. Denn damals hatte der Sternekoch für die Betriebsgesellschaft des Restaurants einen Insolvenzantrag gestellt. Er bestritt jedoch, dass sich das Lokal in finanziellen Schwierigkeiten befindet. "Dem Restaurant Vau geht es gut", teilte Kleeberg auf Anfrage der AHGZ mit. "Aufgrund privater Veränderungen ordne ich derzeit meine Firmenstruktur neu."

Das Vau hatte Kleeberg 20 Jahre lang an seinem alten Standort betrieben. In der Zeit bis zur Neueröffnung an einem anderen Ort will er seine Gäste und Fans auf Youtube begeistern. Dort lädt er wöchentlich neue Videos hoch, in denen er Tipps und Tricks aus seiner Küche verrät.

Auch als Person fungiert Kleeberg weiterhin als Botschafter seines Restaurants: Angetan mit roter V-Schürze war der Spitzenkoch am vergangenen Wochenende Stargast bei einem EventInszenierte Veranstaltung in meist außergewöhnlicher Umgebung , die Gäste durch ihre emotionale Ansprache aktivieren soll.

weiter mit Mausklick... im Marmorsaal der Sektkellerei Henkell & Co in Wiesbaden.

In einer Mischung aus festlichem Bankettsaal und Kochstudio präsentierte sich Multitalent Kleeberg rund 100 geladenen Gästen, darunter 22 Gewinner eines Henkell Trocken Rezeptwettbewerbs. Der Koch bereitete jeweils zwei Teller des 5-Gänge-Menus live zu, während sein Team hinter den Kulissen für die weiteren 98 Menus sorgte. Henkell-Kellermeister Gernot Limbach präsentierte dazu die korrespondierenden Sekte aus der Henkell-Range.

Beim vorangegangenen Meet- and Greet-Empfang hatte sich Kleeberg den Fragen der Gäste gestellt und beispielsweise erklärt, dass die Vorbereitungen für das Menu in der Kochschule von Peter Scharff in Kaiserslautern stattgefunden hatten. Der passionierte Koch Kleeberg („Mein Beruf ist meine liebste Freizeitbeschäftigung. In meinem anderen Leben geht es auch um Essen, Trinken und Genuss. Mit Autos und Hifi-Anlagen konnte ich nie viel anfangen“) plauderte dabei auch aus seinem kulinarischen Nähkästchen: Zu seinen Lieblingszutaten gehöre aromatischer, schwarzer Pfeffer, am ersten Tag seiner eigenen Kochausbildung habe er Fisch gehäutet, Pfifferlinge geputzt und Spinat gewaschen, überhaupt nicht möge er saure Bohnen, und Einsteigern in die Welt der Kutteln empfehle er die Restaurants Aroma oder Good Friends in der Berliner Kantstraße, die die Innerer mit Ingwer und Schwarzen Bohnen anböten.

Seine eigene Stilrichtung bezeichnete der Fernsehkoch als sinnvoll, schlüssig, lustvoll und einfach. Mehr als fünf Gänge seinen bei einem Menü nicht sinnvoll, und mit Gästen mit Lebensmittelunverträglichkeiten habe sein Team keine Probleme, weil Bausteine vorbereitet würden, die man variabel kombinieren könne.

Künftig ein kleineres Restaurant

Kulinarisch spannende Städte in Deutschland seien Berlin, Hamburg, München und neuerdings auch Frankfurt. Auf die Frage nach seiner beruflichen Zukunft sagte Kleeberg, dessen Restaurant, wie oben erwähnt, derzeit geschlossen ist: „Ein großes Restaurant bringt einen manchmal schon an seine Grenzen, auf Dauer wird es wohl etwas kleineres sein.“

Kolja Kleeberg, der nach dem Abitur zunächst Gesangs- und Schauspielunterricht genommen hatte, tritt seit 2005 auch als Sänger der Band Krüger Rockt auf, mit der er an diesem Abend die ehemalige Degorierhalle der Sektkellerei zum Brodeln brachte. rk/stau