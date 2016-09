© just architects…, Paderborn So soll's aussehen: Ein Rendering des künftigen IBB Blue Hotels Paderborn

Hotel-Projekt

IBB Hotel Blue in Paderborn geplant

PADERBORN. Die Budgetmarke IBB Blue soll weitere Hotels bekommen. Nach dem IBB Blue Hotel Berlin-Airport ist Paderborn als zweiter Standort vorgesehen. Das Hotel dort soll im Frühjahr 2017 an den Start gehen und wird derzeit auf dem Grundstück An der Talle, Kreuzung Angelnweg, gebaut. Hinter IBB Blue steht die IBB Hotel Collection, zu der europaweit derzeit neun Hotels gehören.

Das IBB Blue Hotel Paderborn soll über 49 großzügige Zimmer verfügen, darunter vier Studios und drei Einzelzimmer. Ein Frühstückscafé, ein 60 Quadratmeter großer teilbarer Tagungsraum sowie Parkplätze direkt am Hotel runden das Angebot ab. Die Inneneinrichtung orientiert sich am Design von Spielkarten, eine Reminiszenz an Paderborn. Denn hier wurde im 17. Jahrhundert das Kartenspiel "66" erfunden.

"Paderborn vereint Historie und Hightech aufs Beste und ist damit für Businessgäste und Städtereisende ein interessantes Reiseziel mit konstanter Nachfrage nach Hotelzimmern", kommentiert Vladimir Saal, GeschäftsführerBezeichnung für das Leitungsorgan der Gesellschaft mit beschränkter Haftung .

weiter mit Mausklick... der in drei Ländern tätigen IBB Hotel Collection, die StandortwahlBei der Analyse der Attraktivität eines Standorts ist zwischen einer Makround einer Mikroanalyseebene zu unterscheiden.

weiter mit Mausklick.... "Durch die günstige Lage mitten in Deutschland und die gute Erreichbarkeit ist die Region ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Insbesondere mit der Ansiedlung von Unternehmen aus der Informationstechnologie hat sich die Stadt auch international einen Namen gemacht."

Investor ist die in Paderborn ansässige Unternehmerfamilie Kara. Im Rahmen eines langfristigen Pachtvertrages wird das Hotel von der IBB Hotel Collection betrieben. Die IBB Hotel Collection ist ein Unternehmen der Von der Heyden Group und betreibt aktuell Hotels in den Ländern Spanien, Deutschland und Polen. Es handelt sich dabei sowohl um Business- als auch um Ferienhotels der 3- bis 5-Sterne-Kategorie. Die Hotelgesellschaft hat ambitionierte Wachstumspläne, plant bis zum Jahr 2021 eine Portfolioerweiterung auf 20 Hotels und konzentriert sich dabei auf die Länder, in denen sie bereits tätig ist. Das Unternehmen bietet Pacht-, Management- und Franchiseverträge und kauft bei attraktiven Gelegenheiten betreiberfreie Immobilien. Neben dem IBB Blue Hotel Paderborn gehen 2017 das IBB Hotel Ingelheim und das IBB Hotel Dlugi Targ im polnischen Danzig an den Start. red/rk