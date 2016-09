© Maestro Z/Colourbox.de Justizia soll es richten: HNA hat rechtliche Schritte gegen NH eingeleitet

Hotelkonzerne

HNA klagt gegen NH Hotel Group

MADRID. Die chinesische HNA Group will sich nun rechtlich gegen die NH Hotel Group durchsetzen. Denn im Juni waren vier Vertreter von HNA sowie Aufsichtsratsvorsitzende Federico J. Gonzáles Tejera per Beschluss aus dem AufsichtsratOrgan einer wirtschaftlich ausgerichteten juristischen Person des Privatrechts, dem insbesondere die Kontrolle der ordnungsgemäßen Geschäftsführung obliegt.

weiter mit Mausklick... von NH gedrängt worden. HNA ist mit 29,5 Prozent an NH beteiligt. Die zusätzliche ÜbernahmeDies kann mit oder gegen den Willen des Managements erfolgen.

weiter mit Mausklick... von 51 Prozent der Anteile am Mitbewerber Rezidor hat bei NH aber offenbar für Unmut gesorgt.

Die chinesische HNA Group will es nun aber nun weiter hinnehmen, dass ihre Vertreter aus dem Aufsichtsrat ausgeschlossen worden sind. Wie die NH Hotel Group auf Anfrage der AHGZ bestätigt, haben die Chinesen als Reaktion auf die Beschlüsse der HauptversammlungDie mindestens einmal jährlich stattfindende Versammlung der Aktionäre einer Aktiengesellschaft, die als deren nächstes Organ gilt.

weiter mit Mausklick... der NH Hotel Group am 21. Juni rechtliche Schritte eingeleitet. Ziel ist, die HNA-Vertreter wieder im Aufsichtsrat zu installieren. Seit der Entmächtigung von Federico J. Gonzáles Tejera wird die NH Group von einem Trio gemanagt, bestehend aus Ramón Aragonés, Director of Operations, Rufino Pérez, Sales Manager, und Beatriz Puente, Financial Manager. red/rk