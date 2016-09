© Petersbogen Burgplatz GmbH So soll es aussehen: Das Rendering des neuen NH am Leipziger Burgplatz

Hotelprojekt

NH plant neues Hotel in Leipzig

BERLIN. Im Leipziger Zentrum soll ein neues Kettenhotel entstehen. Die NH Hotel Group hat dazu einen Vertrag unterzeichnet. Der Partner, der das Haus errichtet, ist die Petersbogen Burgplatz GmbHAbk. für Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Der Spatenstich soll Anfang 2017 erfolgen, Eröffnung ist für Ende 2018 vorgesehen.

Das neue NH Hotel am Leipziger Burgplatz soll 197 Zimmer, ein Restaurant und eine Bar sowie Veranstaltungsräume von insgesamt zirka 209 Quadratmeter bekommen. Der Gebäudekomplex wird eine Mischung aus Einzelhandel und Hotelbetrieb in zentraler Lage. In wenigen Gehminuten erreichen zukünftige Gäste das berühmte Gewandhaus und den geschäftigen Augustusplatz. Mit dem Neubau soll auch auf dem seit 20 Jahren leerstehenden Burgplatzgelände eine die städtebauliche Lücke geschlossen werden.

„Das neue NH Hotel ist eine wichtige Ergänzung unseres bestehenden Portfolios am dynamischen Leipziger Hotelmarkt“, sagt Ascan Kókai, Director Development & Asset ManagementOberbegriff für die Steuerung von Kapitalanlagen wie Hotelimmobilien, Aktien oder Rohstoffe.

der Business Unit Central Europe bei der NH Hotel Group. Die Kette glaubt weiter, dass der Wirtschaftsstandort Leipzig für Geschäfts- und Freizeitreisende gleichermaßen attraktiv ist – nicht nur aufgrund der Messe

und der dort ansässigen renommierten Unternehmen wie Siemens, Porsche oder BMW, sondern auch dank kultureller Angebote.

Die NH Hotel Group expandiert derzeit in weiteren deutschen Großstädten. So ist etwa in Essen ein NH in Bau, das NH Mannheim sei in der finalen Projektierung. Zudem gebe es weitere Vertragsverhandlungen, auch für die Marke NH Collection und die Lifestyle-Marke nhow. Insgesamt gehören zu der börsennotierten Hotelgruppe knapp 400 Hotels in 30 Ländern. red/rk