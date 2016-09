© Premero Immobilien So soll's aussehen: Ein Rendering des geplanten Nordport Plaza Hotels

Hotelprojekt

Starwood-Marke Tribute könnte nach Deutschland kommen

NORDERSTEDT. Wie bereits von Premero Immobilien angekündigt, soll 2017 ein Hotel der Starwood-Marke Tribute vor den Toren Hamburgs eröffnen. Das Nordport Plaza, wie die Entwickler es nennen, wird nun vom Immobilienunternehmen Christie + Co. bei seinem Verkaufsprozess betreut.

Das zehnstöckige ellipsenförmige Hauptgebäude mit durchgehender Glasfassade soll über 188 Zimmer und Suiten verfügen. Ein Highlight soll die sogenannte Skybar im neunten Stock des Gebäudes mit Blick auf Hamburg, den Flughafen und Norderstedt werden. Im vierstöckigen Nebengebäude ist ein exquisites Restaurant mit 200 Plätzen geplant sowie ein eigenes Konferenzzentrum, das mit fünf flexiblen Räumen und drei Boardrooms Veranstaltungen für bis zu 500 Personen ermöglicht. Das Design beschreibt Premero als "classy, zeitlos und elegant", wobei sich das Motto Flugzeuge durch alle Bereiche des Hotels ziehen soll. Ein besonderes Augenmerk wird auf Nachhaltigkeit gelegt – dazu gehören ein eigenes Blockheizkraftwerk und Geothermiesonden – was sich in einer überdurchschnittlich hohen Energieeffizienz bemerkbar machen soll.

"Wir sind überzeugt, dass der Standort genau ein solches Haus braucht. Geschäftsleute, die über den Flughafen anreisen, finden im Hotel den Komfort, den sie benötigen, Unternehmen aus der Umgebung haben die Möglichkeit, Mitarbeiter auch über einen längeren Zeitraum – beispielsweise im Rahmen von Projekten – in unseren Longstay-Apartments unterzubringen sowie Konferenzen und Business-Lunches auszurichten", sagt Melanie Morgenthaler, Geschäftsführerin bei Premero Immobilien. Das Nordport Plaza soll aber auch als neues Wahrzeichen der Stadt ein Treffpunkt für alle Norderstedter werden.

Norderstedt allein verfügt über acht Gewerbegebiete, in denen sich insgesamt 4300 Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen niedergelassen haben – unter anderem internationale Firmen wie Casio, Lufthansa, Johnson & Johnson oder auch Tesa. "Davon kann das Nordport Plaza ebenso profitieren wie von der geplanten Erweiterung von Infrastruktur und Flugstreckennetz des Hamburger Flughafens", sagt Lukas Hochedlinger, Managing Director Germany, Austria & CEE bei Christie & Co. 2015 registrierte der Airport bereits 15,6 Mio. Passagiere und erzielte in den letzten zehn Jahren ein durchschnittliches Wachstum von 3 Prozent bei den Passagierzahlen pro Jahr.

weiter mit Mausklick... fungieren würde, hat das Projekt allerdings noch nicht angekündigt. "Hamburg ist in der Tat eine der Städte in Deutschland, in der wir Wachstumspotenzial für unsere einzigartigen Lifestyle-Marken sehen. Wir freuen uns auf das Westin Hamburg, das als Bestandteil der Elbphilharmonie im November dieses Jahres eröffnen wird", teilt Unternehmenssprecherin Michaela Belling mit. Zum jetzigen Zeitpunkt habe Starwood jedoch keine weiteren Neuigkeiten bezüglich weiterer Hoteleröffnungen zu verkünden. red/rk