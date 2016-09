© Unternehmen Will sich erneuern: Das Hotel Storchen Zürich plant eine umfangreiche Renovierung

Investition

Hotel Storchen Zürich baut um

ZÜRICH. Das traditionsreiche Hotel Storchen in Zürich will auch in Zukunft ein "Place to be" sein. Dazu werden Zimmer, Korridore und Treppenhaus im Januar und Februar 2017 umfangreich renoviert. Mit einem Investitionsvolumen im zweistelligen Millionenbereich wird Architekt Patric Meier der P. Meier & Partner AG)Abk. für Aktiengesellschaft.

in Zusammenarbeit mit den Interior-Designern Ina Rinderknecht und Christoph Cavigelli das Erscheinungsbild des Hauses spürbar auffrischen.

Außer 32 der 66 Zimmer und den Fluren sollen sich auch der gesamte Bereich des Erdgeschoßes mit dessen Eingangsbereich mit Rezeption, der Bar und der Hotellobby in neuem Design präsentieren. Hier sind neue gestalterische Akzente geplant, die nicht nur nur Hotelgäste, sondern auch Passanten und Tagestouristen begeistern sollen. "In der Stadt hat sich in den letzten Jahren vieles getan. Die Ansprüche sind gestiegen und das Hotelangebot hat sich enorm erweitert und verbessert. Da ist es für uns nur selbstverständlich, unser Haus entsprechend aufzuwerten und erfolgreich in eine neue Ära zu bringen", so Hoteldirektor Jörg Arnold.

Das Hotel bleibt für eine sechswöchige Umbauzeit vom 3. Januar bis 20. Februar 2017 vorübergehend geschlossen. Eigentümerin des Hotel Storchen ist die Ihag HoldingDachgesellschaft rechtlich selbstständiger Unternehmen, die nicht an deren operativem Geschäft beteiligt ist.

, eine unabhängige Firmengruppe in Familienbesitz. Sie verfügt über verschiedene Beteiligungen im Immobilienbereich und ist auch in der Hotellerie mehrfach aktiv: Neben dem Hotel Storchen zählt der Stockerhof in Zürich sowie das Castello del Sole und die Terreni alla Maggia in Ascona zum Portfolio der Holding. red/rk