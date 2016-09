Zwei neue Romantik-Hotels in der Schweiz

© Unternehmen Neues Mitglied: das Alpina Mountain Resort & SPA in Tschiertschen

FRANKFURT. Zwei Schweizer Hotels bereichern ab sofort die Romantik-Kooperation: Das Alpina Mountain Resort & SPAAuf körperlichem Wohlbefinden basierende Erholungseinrichtung in einem Hotel.

weiter mit Mausklick... in Tschiertschen und das Stadthaus Burgdorf bei Bern setzen zukünftig auf die Vertriebsstärke des Verbundes. Mit den beiden neuen Mitgliedern bringt es Romantik in der Schweiz auf 30 Hotels. Insgesamt steht die Marke für rund 200 Hotels in zehn Ländern Europas.

In den vergangenen Monaten verzeichnete die Kooperation einige Neuzugänge wie etwa Schloss Pichlarn in der Steiermark oder die Bülow Residenz in Dresden. „Wir sind Romantik beigetreten, weil wir in der internationalen Marketing- und Distributions-Kooperation viele Vorteile sehen“, sagt Marvin Portmann, Direktor im Romantik Hotel Stadthaus Burgdorf. Michael Gehring vom Romantik Hotel The Alpina Mountain Resort & Spa in Tschiertschen ergänzt: „Romantik verfügt bereits über verschiedene Betriebe in Graubünden, wovon wir und für unser Haus Synergien erhoffen.“

Das Romantik Hotel The Alpina Mountain Resort & SPA beherbergt 27 luxuriöse Zimmer und SuiteLuxuriös ausgestattetes, sehr geräumiges Appartement innerhalb eines Hotels.

weiter mit Mausklick..., ein sogenanntes „Shan Spa“ sowie einen Konferenzbereich. Die Küchenchefs in dem Boutique-Hotel im Jugendstil, verwöhnen Gäste im Panorama oder im Gourmet-Restaurant. Das Romantik Hotel Stadthaus Burgdorf hingegen zeichnen besondere Textilien und Antiquitäten aus. Im Zentrum von Burgdorf sollen Stadtcafé und Restaurant „La Pendule“ mit klassischen Brasserie-Gerichten und regionaler Gault-Millau-Küche überzeugen. red/ko