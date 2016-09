© buchachon/Colourbox.de Konsolidierung: Die Hotels der Marke mD schließen sich der Kooperation Akzent an

mD-Hotels schließen sich den Akzent Hotels an

GOSLAR. Konsolidierung am Markt der Hotelkooperationen: Die mD Hotels, früher als Minotel Deutschland am Markt, haben beschlossen, sich zum 1. Oktober 2016 den Akzent Hotels anzuschließen. "Die Entscheidung, die mD Hotelkooperation

nach so vielen Jahren aufzulösen, ist uns definitiv nicht leicht gefallen. Wichtiger als das in der Vergangenheit investierte Herzblut ist aber, die Zukunft der Mitgliedshotels zu sichern. Hierfür haben wir den Markt der Hotelkooperation genau analysiert und uns einstimmig dafür entscheiden, Teil der Akzent-Familie zu werden", sagt Sepp Meyer, Vorstandsvorsitzender des mD Hotel Kooperation e.V. und Inhaber des Hotel Meerfräulein in Wemding.

Die Gründe hierfür liegen laut Meyer in erster Linie in dem umfangreichen Leistungspaket, das von Seiten der Akzent Hotelkooperation den Mitgliedsbetrieben zu Verfügung gestellt wird, dem hohen Stammgastanteil der Kooperation sowie in den vergleichsweise günstigen Mitgliedsgebühren. Zur mD Kooperation gehörten zuletzt elf Hotels.

Die Akzent Hotelkooperation, der sie nun beitreten, vereint derzeit 95 privat geführte Hotels in Deutschland und 1 Hotel in Österreich. Sie befinden sich im 3 bis 4-Sterne-Segment

Die Kooperation hat ihre Verwaltung bereits im Jahr 2002 an eine private Full-Service-Agentur mit Sitz in Goslar ausgelagert und damit ihre Kosten

nach eigenen Angaben erheblich reduziert. Sie bietet den Mitgliedern unter anderem Lösungen wie IBE, GDS, Channelmanager sowie den Bewertungsmanager iiQ-Check und setzt auf die individuelle Unterstützung in den Bereichen Marketing & Sales. red/rk