© Mathias Thurm Fährt bald nicht mehr ab Hamburg: die Aida Prima

Kreuzfahrtschiffe

Aida Prima kehrt Hamburg den Rücken

HAMBURG. Der Kreuzfahrtstandort Hamburg muss einen weiteren Verlust hinnehmen. Die Aida Prima wird ab Herbst 2017 auf den Kanaren fahren. Die bislang ganzjährig angebotenen Westeuropa-Fahrten ab Hamburg entfallen dann, teilte die Reederei bei der Vorstellung ihres neuen Katalogs in der Hansestadt mit. Als Gründe für den Abzug nannte die Reederei den Wunsch vieler Kunden, mit dem Schiff in wärmeren Gefilden zu fahren. Mit der Route und Hamburg sei man aber alles andere als unzufrieden. Es gebe eine starke Nachfrage nach der „Aida Prima“. 2019 stellt Aida ein weiteres Schiff in den Dienst, möglicherweise übernimmt dieses dann wieder Routen ab Hamburg.

Die Reederei Aida Cruises wird aber noch weitere Änderungen 2017 in der Flotte vornehmen. Der für das Frühjahr geplante Einstieg in das China-Geschäft mit der Aida Bella wird abgeblasen. Die Aida Bella wird wie geplant nach Singapur fahren. Dort dreht das Schiff aber im März um und kehrt ins Mittelmeer zurück. Ursprünglich war geplant gewesen, das 2008 gebaute Schiff ab März 2017 auf dem chinesischen Markt anzubieten. Da sich in China die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verschlechtern und gleichzeitig der deutsche Kreuzfahrtmarkt weiter an Dynamik gewinnt, wurde der Entschluss gefasst den Einsatz des Schiffes in China wieder abzusagen.

Auch beim Bau der Aida Perla gibt es Verzögerungen bei der Auslieferung. Statt wie geplant im Juli 2017 wird das neueste Schiff von Aida Cruises erst vom 1. September des kommenden Jahres an im westlichen Mittelmeer unterwegs sein. Bereits beim Schwesterschiff Aida Prima hatte es zwei größere Verzögerungen gegeben. red/ko