Deliveroo mit speziellem Firmenportal

BERLIN. Die neuen Lieferdienste sprechen nicht nur Privatpersonen an, die zuhause ohne selbst zu kochen frisches Essen genießen wollen. Auch Firmenkunden bestellen dort. Das berichtet nun Deliveroo, einer der Liefer-Start-ups, die derzeit auf dem deutschen Markt expandieren. Der neueste Coup des jungen Unternehmens: Eine Micro-Site, auf der Firmen größere Bestellungen in Restaurants in Auftrag geben können, um ihren Mitarbeitern einen Mittagstisch zu bieten. Die Firmen sollen dabei besondere Konditionen erhalten sowie von vereinfachten Verwaltungs- und Abrechnungsprozessen profitieren.

Deliveroo hat zudem schon eine Auswertung über das Bestellverhalten der Firmenkunden vorgenommen. Demnach ist deren Lieblings-Küche die Italienische. Aber auch Burger seien beliebt. Einen Sonderfall stelle die Medienbranche dar: Hier werde bevorzugt Asiatisch bestellt.

Der beliebteste Arbeitstag, um Mittagessen ins Büro liefern zu lassen, ist laut dem Lieferportal der Dienstag. In der Tech-Branche werde jedoch bevorzugt am Freitag bestellt und die Medienbranche mittwochs. Der landesweite Durchschnitt für Bestellungen mittags liegt bei 12 Uhr. Mitarbeiter aus der Medienbranche fallen hier etwas aus dem Rahmen, sie ordern bevorzugt gegen 13 Uhr.

Der Lieferdienst Deliveroo liefert derzeit Essen von mehr als 16.000 Restaurants weltweit aus. In Deutschland operiert er in Berlin, München, Hamburg, Frankfurt am Main, Düsseldorf und Köln und hat hierzulande bereits rund 1700 Partner-Restaurants gewonnen. red/rk