© Serhii/Colourbox.de Betten kommen zu Betten: Gemeinsam sollen Marriott und Starwood den größten Hotelkonzern der Welt bilden

Marriott-Starwood-Fusion

Chinesische Handelsbehörde genehmigt Übernahme

BETHEDA/USA. Marriott International hat nun die letzte ausstehende Genehmigung erhalten, um sich mit Starwood Hotels & Resorts zusammen schließen zu dürfen. Das chinesische Handelsministerium hat der Fusion zugestimmt, wie Marriott jetzt vermeldet. Der Zusammenschluss soll daher am 23. September, als am Freitag dieser Woche abgeschlossen werden.

Starwood erwartet daher, dass seine Aktion in New York zur Markteröffnung am Freitag nicht mehr gehandelt werden. Die Aktionäre erhalten pro AktieWertpapier, in welchem das Anteilsrecht an einer Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien verbrieft ist.

weiter mit Mausklick... 21 US-Dollar in Cash und 0,8 Prozent Anteile von Marriott International.

Mit der Fusion wollen die beiden Unternehmen mit mehr als 1 Mio. Betten den größten HotelkonzernRechtlich selbstständige Hotelunternehmungen unter einer Leitung .

weiter mit Mausklick... der Welt bilden. Zu Marriott gehören derzeit mehr als 450 Hotels und Resorts, zu Starwood mehr als 1300. Marriott zahlt für Starwood 12,4 Mrd. US-Dollar. Im Frühjahr dieses Jahres hatte zwar auch die chinesische Anbang Insurance Group mehrfach Gebote für Starwood abgegeben, hat dieses Angebot jedoch im April wieder zurückgezogen. red/rk