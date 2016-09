© Myhotelshop.de Myhotelshop-CEO Ullrich Kastner: Sich nur auf eine Plattform zu konzentrieren, wäre zu unsicher

"Wir bleiben ein anbieterunabhängiges Produkt"

Herr Kastner, verschiedene Online-Medien berichten in diesen Tagen, dass ihr Unternehmen Myhotelshop.de vom Vergleichsportal Trivago gekauft worden ist. Was ist da dran?

Kastner: Wir haben Myhotelshop 2012 gegründet, damals hielten der Berliner Investor Giata und ich jeweils 50 Prozent der Anteile. Trivago hat dann im Sommer 2015 die Anteile von Giata übernommen. Ich habe aber keine Anteile verkauft. Im Zuge einer Kapitalerhöhung

kommt Trivago nun auf 61 Prozent und ich auf 39 Prozent. Trivago ist also Investor und nicht Käufer. Ich bin weiterhin alleiniger Geschäftsführer

weiter mit Mausklick....

Warum haben Sie der Kapitalerhöhung zugestimmt?

Kastner: Wir wollten international weiter wachsen und dazu war das notwendig. Unsere Arbeit hat sich durch die Beteiligung von Trivago aber nicht verändert, das Investment ist rein finanzieller Natur. Im Ausland wird es zum Teil sogar positiv gesehen, wenn ein großes Reiseportal in ein Start-up wie uns investiert.

Was ist mit den Daten ihrer Kunden, also der Hotels? Sie messen ja immerhin Traffic und Conversion der Hotelwebsites.

Kastner: Zunächst einmal teilen wir Traffic- und Conversion-Daten nicht mit Trivago, das dürfen wir laut AGB und laut Datenschutzgesetz auch gar nicht. Außerdem lassen die meisten Hotels ihre Traffic-Daten ja auch über das kostenlose Tool Google Analytics erheben und teilen diese Daten somit auch mit Google. Wir sind also nicht die einzigen, die den Trafficverlauf kennen. Grundsätzlich ist auch nichts schlimmes daran, wenn ein Hotel andere von seinem Website-Traffic wissen lässt - wenn es dadurch den Prozess besser versteht und bessere Verkäufe erzielen kann. Wichtig ist, dass wir keinen Zugriff auf personalisierte Kundendaten haben und dies auch nicht wollen.

Kern Ihres Geschäfts ist es ja, Hotel-Websites mit ihren Buchungsmaschinen an Vergleichsportale anzubinden. Trivago macht dabei einen Großteil Ihrer Aktivitäten aus. Werden Sie in Zukunft daher noch mehr auf Trivago setzen müssen? Wird der Investor möglicherweise die Kooperation mit anderen Plattformen einschränken wollen?

Kastner: Wir sind weiterhin ein anbieterunabhängiges Produkt

und so aufgestellt, dass wir mit allen Plattformen zusammen arbeiten, also zum Beispiel auch im Kayak, Google und Tripadvisor. Es wäre auch dumm, etwas anderes zu machen, denn wir sind ein Unternehmen, das Geld verdienen will. Sich nur auf eine Plattform zu konzentrieren, wäre da zu unsicher. Wer unser erfolgsbasiertes Geschäftsmodell kennt, weiß, dass wir so gar nicht arbeiten könnten. Wir verdienen nur dann gut, wenn auch die Hotels gut verdienen.